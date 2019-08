Ob Aktenkoffer, Handtasche oder Rucksack: Fast jeder schleppt eine Tasche mit sich herum. Aber welche Art kann den Rücken entzücken?

Hamburg (dpa) - Welches Gepäckstück ist am gesündesten für den Rücken? "Ein Rucksack ist grundsätzlich zu empfehlen, weil er symmetrisch getragen wird und keine einseitigen Belastungen verursacht", sagt Orthopädin Caroline Werkmeister, die das Athleticum am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf leitet.

Wichtig ist, dass die Tasche nicht zu schwer und subjektiv angenehm zu tragen ist. Eine Frage sollte man sich dabei auf alle Fälle stellen: Brauche ich wirklich all das, was ich mit mir herumschleppe? Unnötigen Ballast sollte man nach Möglichkeit aussortieren. Und die Verteilung des Gewichts spielt eine Rolle: Die Tragegurte sollten ausreichend breit sein. "Dadurch verteilt sich die Last auf mehr Fläche", erklärt Werkmeister.

Aus Sicht der Orthopädin ist aber gegen andere Taschen grundsätzlich nichts einzuwenden, vor allem wenn die Mischung stimmt. "Verschiedene Taschen abwechselnd zu tragen macht Sinn", erklärt Werkmeister. "So werden verschiedene Muskelgruppen aktiviert und einseitige Belastungen vermieden."

Aus den gleichen Gründen rät Werkmeister Anhängern von Umhängetaschen, immer mal wieder die Seiten zu wechseln. Denn beim Tragen der sogenannten Messenger Bags neigt man dazu, eine Schulter hochzuziehen. Nur wer Probleme mit der Halswirbelsäule hat, sollte sich vielleicht doch von seiner geliebten Kuriertasche verabschieden. "Der Trageriemen engt oft die sensiblen Strukturen am Hals-Nackenbereich ein", erläutert Werkmeister. Dies könne zu Nerven- und Muskelirritationen im obersten Teil der Wirbelsäule führen.