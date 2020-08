Memphis (dpa) - Justin Thomas hat mit einem Erfolg bei der prestigeträchtigen World-Golf-Championships-Serie die Führung in der Golf-Weltrangliste übernommen. Der 27-jährige Amerikaner siegte am Sonntag (Ortszeit) in Memphis mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen.

Titelverteidiger Brooks Koepka (270 Schläge) kam gemeinsam mit seinen Landsleuten Phil Mickelson, Daniel Berger und dem Briten Tom Lewis auf den geteilten zweiten Rang. Thomas kassierte für seinen 13. Erfolg auf der PGA-Tour ein Preisgeld von rund 1,89 Millionen US-Dollar.

Deutsche Spieler waren bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier im US-Bundesstaat Tennessee nicht am Start. Auch US-Superstar Tiger Woods hatte auf einen Auftritt auf dem Par-70-Kurs des TPC Southwind verzichtet und den Fokus auf die Vorbereitung auf die PGA Championship gelegt. Das durch die Corona-Krise nun zum ersten Major des Jahres gewordene Turnier findet ab Donnerstag in San Francisco statt.

Die WGC-Serie besteht in der Regel aus vier hoch dotierten Veranstaltungen und ist vom Prestige direkt hinter den vier Majors anzusiedeln. In dieser Saison waren es wegen der Corona-Krise jedoch nur drei WGC-Turniere.

