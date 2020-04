Bild oben: Imbissbetreiberin Birgit Seibt und ihre Helfer, hier Grit Zimmermann, bereiten sich voller Optimismus auf die Freibad-Saison 2020 im Strandsolbad vor. Bild rechts: Frank Kowalzik ist seit Februar im Strandbadgelände aktiv, ab 4. Mai auch am Albertinesee.Fotos: Falk Rockmann

Staßfurt/Üllnitz/Löderburg l „Da kommen Petersilie, Schnittlauch und Dill.“ Viertklässler Paul hat in den Corona-„Ferien“ mit seiner Mama Hoffnung gesät. Ein Kräuterhochbeet haben die Schnocks angelegt – für die Küche ihrer Gaststätte am Löderburger See.

Wieder ein kleines Stück fürs Lebenswerk von Ines und Michael Schnock. Das frisch vermählte Paar kann und will es sich auch nicht vorstellen, dass die kontinuierlichen Mühen der vergangenen Jahre umsonst gewesen sein sollen. Zuletzt wurde in vier E-Säulen zur Versorgung von 32 Kurzzeitcampern investiert, die hoffentlich auch bald genutzt werden dürfen.

Die Saisonvorbereitung läuft. Aber selbst die Gäste, die bei diesem herrlichen Wetter sonst selbst vor der Badesaison-Eröffnung schon auf das Gelände geströmt sind, müssen derweil draußen bleiben. Die Verordnungen auf Grund des „bösen C-Worts“ lässt sie an den Toren schmachten. „Wir sind dabei, wenigstens einen Eis- und Imbissverkauf erlaubt zu bekommen“, bringt Michael Schnock die gegenwärtige Situation auf den Punkt. Das Gelände, auf dem sich die Gäste verteilen könnten, um Abstand zu wahren, wäre riesig.

Bilder Schulgarten-Unterricht privat: Ines Schnock und Sohnemann Paul haben am Löderburger See einen Kräutergarten angelegt.



Michael Schnock (rechts), hier mit Elektriker Stefan Walther, hat in vier E-Versorgungssäulen für 32 Kurzzeitcamper investiert.



Frank Kowalzik ist seit Februar im Strandbadgelände aktiv, ab 4. Mai auch am Albertinesee.



Und dann warten schließlich noch sieben Angestellte sehnlichst darauf, aus ihrer Kurzarbeit zurückzukehren.

„Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie selbst beim Badbetrieb Sicherheitsabstände und Hygieneregeln eingehalten werden können. Wir würden alles mitmachen, vom Mundschutz bis zum kontrollierten Einlass“, blickt Ines Schnock trotz allem mit großer Hoffnung auf den Sommer. „Wenn nicht zum 1. Mai, aber bis Juni müssten die Politiker bei ihren gut gemeinten Lockerungsabsichten doch zu einem Ergebnis auch für unsere Branche gekommen sein.“

Freibad-Jahreskarten als Gutschein sind schlecht im Herbst einzulösen. Und Piratendorf und mobile Ferienhäuser könnten zu keiner Zeit doppelt belegt werden. Momentan dürfen nicht mal Dauercamper übernachten. „Einen Ausfall nachholen, das funktioniert in Hotel- und Gaststättenwesen nicht“, unterstreicht Ines.

„Bei 40 Grad Celsius die Freibäder geschlossen?“ Im Gesicht von Frank Kowalzik stehen gefühlt nicht nur Fragezeichen. „Also das wäre unvorstellbar!“ Der Schwimmmeister ist seit Februar im Strandsolbad, hat Sturmschäden beseitigt, eine Benjes-Hecke angelegt. Am Montag war er gerade dabei, die Rosenbeete in Ordnung zu bringen.

„Wo sollen denn die Leute hin, wenn Urlaub im eigenen Land angesagt ist? Und hier ist doch auch Platz genug“, breitet Kowalzik seine langen Arme aus. Selbst wenn das Strandbad an Spitzentagen 1000 Gäste hat, dürfte jeder mindestens zehn Quadratmeter für sich haben – nicht nur im Wasser. Das hatte gestern übrigens schon 12 Grad, und der im zweiten Jahrhundert-Sommer gesunkene Pegel ist seit Ende der vergangenen Saison wieder um 30 Zentimeter gestiegen.

„Wenn nicht ab 15. Mai, dann aber wenigstens ab 1. Juni“, drückt Birgit Seibt derweil ihre große Hoffnung aus, dass sie mit ihren Imbiss-Angeboten auch in der Saison 2020 die Badegäste von Strandbad und Üllnitzer Albertinesee versorgen kann.