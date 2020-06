Polizei hebt im beschaulichen Ort eine Plantage aus

Yvonne Heyer ist in der Repräsentanz Oschersleben tätig.

Ampfurth l „Was haben die nur aus unserem schönen Saal gemacht?“, diese Frage stellte am vergangenen Mittwoch eine Zuschauerin angesichts eines Großaufgebots von Polizei, die in der ehemaligen Gaststätte „Zur Grünen Tanne“ im beschaulichen Ampfurth eine Cannabisplantage aushoben und die vermeintlichen Drahtzieher festnahmen. Darüber informierten Staatsanwaltschaft, Polizeidirektion Berlin und das Landeskriminalamt gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Gemeinsame Ermittlungen

Am 17. Juni vollstreckten Polizei-Einsatzkräfte in Sachsen-Anhalt und Berlin zehn Durchsuchungsbeschlüsse und nahmen insgesamt sechs Männer, zwischen 32 bis 60 Jahre alt, fest. Vorausgegangen waren gemeinsame, umfangreiche Ermittlungen des Fachkommissariats für täterorientierte Ermittlungen der Polizeidirektion 1 und des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalts im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin. Sie ermittelten wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Canabis im Gasthof

Die Männer sollen unter anderem eine Cannabisplantage in einem ehemaligen Gasthof im Oschersleber Ortsteil Ampfurth betrieben haben. „In der ehemaligen Gaststätte mit Saal beschlagnahmten die Polizisten aus Sachsen-Anhalt und Berlin schließlich circa 1000 Cannabispflanzen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Vier Lkw waren angerollt, um die Pflanzen abtransportieren zu können“, erklärt LKA Pressessprecher Michael Klocke. Bei den Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen, unter anderem in Berlin-Reinickendorf, in Mariendorf und im Ortsteil Wedding, sowie der festgenommenen Männer wurden Zubehör zum Aufbau, zur Zucht sowie Pflege einer Plantage, Geld, eine Geldzählmaschine und ein Tresor gefunden. Vier der festgenommenen Männer im Alter von 32, 34, 35 und 60 Jahren wurden bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin einem Richter vorgeführt und erhielten Haftbefehle.

Einsatz im kleinen Ort

An den polizeilichen Maßnahmen waren Kräfte zweier Berliner Polizeidirektionen, Diensthundeführer mit Hunden sowie ein Spezialeinsatzkommando beteiligt. Den Einsatz in Ampfurth sicherten überwiegend Polizeikräfte aus Sachsen-Anhalt ab. Nach nicht offiziell bestätigten Informationen stehen die ebenso am 17. Juni vorgenommen Festnahmen in Wanzleben im Zusammenhang mit dem Ausheben der Cannabisplantage im benachbarten Ampfurth.