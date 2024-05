Die Polizei sucht nach einem 29 Jahre alten Niederländer und seiner zweijährigen Tochter. Zuletzt wurden sie in Halberstadt, der Umgebung von Klein Quenstedt und Magdeburg gesehen.

Halberstadt/Magdeburg/DUR. - Der 29 Jahre alte Niederländer Kiefer S. und seine zwei Jahre alte Tochter gelten seit dem 28. Mai 2024 als vermisst. Zuletzt wurden sie in Halberstadt, in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt und in Magdeburg gesehen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hielt sich die Familie zuletzt in Kroppenstedt im Landkreis Börde auf. Den Wohnort habe der Mann mit seinem Kind "fluchtartig nach einem familiären Zwischenfall" verlassen. Seitdem würden beide gesucht.

Niederländer kann Gefahr für sich selbst und auch für sein Kind sein

Den Angaben zufolge hat der Mann derzeit kein Auto und ist bereits per Anhalter gefahren. Der Mann spreche nur wenige Worte Deutsch. Es sei nicht auszuschließen, dass der Vermisste auch öffentliche Verkehrsmittel benutzt.

Wer den Mann sehe, solle umgehend den Polizeinotruf 110 wählen. "Nehmen Sie diese Person und das Kind nicht als Anhalter mit, sondern verständigen Sie sofort die Polizei", hatte das Polizeirevier Harz bereits am Mittwoch mitgeteilt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann aufgrund der privaten Situation eine Gefahr für sich selbst und auch für sein Kind sein könne.

So wird der Mann beschrieben:

180 Zentimeter groß

schlank

blonde, gelockte Haare

trug am Tag des Verschwindens eine helles T-Shirt helle kurze Hose

So wird das zwei Jahre alte Mädchen beschrieben:

dunkle, gelockte Haare

trug am Tag des Verschwindens ein helles T-Shirt und eine kurze Jeanshose

altersgerecht entwickelt

Dieser 29 Jahre alte Niederländer und seine zwei Jahre alte Tochter werden seit dem 28. Mai 2024 vermisst. Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes und seiner Tochter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.