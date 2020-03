Das für diesen Freitag geplante Testspiel der deutschen Handballer gegen die Niederlande ist aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abg...

Magdeburg (dpa) l Der niederländische Verband setzt auf Anweisung des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt den gesamten Spielbetrieb und damit auch Aktivitäten der Nationalmannschaft aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am späten Donnerstagabend mitteilte.

Die Niederländer waren erst am Donnerstagnachmittag in Dessau eingetroffen, die Partie hätte am Freitag um 18 Uhrin Magdeburg stattfinden sollen. Damit fällt auch das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason aus.