Hamburg (dpa) - Die deutschen Handballerinnen treffen bei der Europameisterschaft im Dezember in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Norwegen, Rumänien und Polen.

Das ergab die Auslosung am 18. Juni bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien. Das Turnier findet vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt.

Um in die Hauptrunde zu gelangen, muss die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener mindestens den dritten Platz belegen. Die Spiele der Gruppe D werden im norwegischen Trondheim ausgetragen.

EHF-Präsident Michael Wiederer hofft, dass die EM nicht mit Geisterspielen ausgetragen werden muss. "Wir sind zuversichtlich, dass die Europameisterschaft vor Zuschauern gespielt werden kann", heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen der Corona-Pandemie waren die Qualifikationsspiele abgesagt worden. Neben den beiden Gastgebern sind die 14 besten Nationen der EM 2018 in Frankreich qualifiziert.

