Kamen (dpa) - Die deutschen Handballer müssen im Länderspiel gegen die Schweiz auf Torwart Silvio Heinevetter verzichten.

Der 34-Jährige vom EHF-Cup-Gewinner Füchse Berlin hat sich bei einem Trainingsunfall beim Lehrgang in Kamen eine Knieverletzung zugezogen und ist bereits abgereist. Im Tor setzt Bundestrainer Christian Prokop gegen die Eidgenossen an diesem Samstag (14.00 Uhr/Sport1) in Düsseldorf auf WM-Stammtorhüter Andreas Wolff, der wie seine Kieler Teamkollegen Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler erst am Freitag zur Mannschaft stößt, und Länderspieldebütant Christopher Rudeck vom Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC.

