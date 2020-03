Weißstorch Anton (l) und eine unberingte Weißstörchin sitzen unter blauem Himmel auf einer Nisthilfe. Pünktlich zum Beginn des Frühlings kehren die ersten Störche in das Jerichower Land zurück. Storch Anton war bereits 2012 in Vallstedt in Niedersachsen beringt worden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa