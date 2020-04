Die Kita in Schneidlingen erhält einen Anbau für die Krippe. Der Stadtrat hat während der Corona-Zeit schriftlich darüber abgestimmt. Das...

Schneidlingen l Die Kindertagesstätte in Schneidlingen wird erweitert. Der Stadtrat hat mit einem jetzt erlaubten, vereinfachten schriftlichen Verfahren die Weichen für das Vorhaben gestellt. Mehrheitlich stimmten die Mitglieder der Finanzierung für einen neuen Krippenanbau zu. Darauf hatte der Träger der Kita, die Lebenshilfe Bördeland, gewartet. Das Unternehmen organisiert das Bauprojekt und hat sich erfolgreich um Fördermittel beworben nachdem entsprechende Bewerbungen in den Vorjahren immer wieder gescheitert waren.

Eigentlich sollte die Abstimmung zur Finanzierung im Stadtrat schon vor der Corona-Zeit während der vergangenen Sitzung im Februar in Hecklingen zustande kommen. Damals wurde auf Antrag von Bernhard Pech (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) entschieden, eine weitere Lösung zu prüfen: Ob die Sanierung der benachbarten, leer stehenden Grundschule weniger kosten würde. Die Lebenshilfe hatte diese Variante im Vorfeld auch schon checken lassen und nicht daran festgehalten, weil das zu teuer wäre. Die Stadt schickte in den vergangenen Wochen selbst noch einmal einen Sachverständigen raus und kam zu dem selben Ergebnis.

„Die Sanierung der Grundschule ist auf keinen Fall günstiger als der Anbau“, teilt Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) auf Nachfrage der Volksstimme mit. Er brachte die Sanierung zudem mit einem bestehenden „Restrisiko“ in Verbindung. Den nun vom Stadtrat freigegebenen neuen Anbau der Krippe bezeichnete er als „sinnvolle Sache“. Damit könne das Haus nicht nur vergrößert, sondern auch von der Versorgung her auf den heutigen Stand der Zeit gebracht werden, so der Bürgermeister. Denn die Versorgung der Einrichtung erfolgt derzeit noch über die Anlagen der benachbarten Oskar Kämmer Sekundarschule. Mit der nun anstehenden Maßnahme wird die Kita so etwa eine eigene Heizung erhalten.

Der Bürgermeister sagte, dass das Projekt für die Stadt daher dringend nötig, wenn auch „sehr teuer“ ist. Prognosen des Trägers zufolge, erklärte er, wird die Stadt Hecklingen auf 33 Jahre monatlich rund 1 100 Euro dafür an die Lebenshilfe zahlen, die das Geld vorschießt. Die Raten würden ab Inbetriebnahme fällig, so Epperlein. Die Gesamtkosten für den Krippenanbau und die Erneuerung von Heizung und Co. belaufen sich den Planungen der Lebenshilfe zufolge (Stand: Dezember 2019) auf 821 300 Euro. Davon können 370 548 Euro über Fördermittel abgedeckt werden. Jetzt fehlte noch die Zustimmung des Stadtrates zu den benötigten Eigenmitteln über voraussichtlich 450 752 Euro.

„An der Vorlage unserer Beschlussfassung hat sich zum Februar nichts geändert. Ich bin jetzt wie damals dafür“, sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, Roger Stöcker.

Gefragt, wie die Fraktion der WGH zu dem angedachten Anbau für die Kita steht, konnte Heidemarie Hoffmann sagen, dass Mitglieder vor der Abstimmung über das Thema gesprochen haben. Das eine sei, dass die Kinder in Schneidlingen und das betreuende Personal derzeit keine optimalen Bedingungen haben. Die Stadt finanziere aber den Anbau. „Im Moment haben wir aber keine Alternative“, so die Ortsbürgermeisterin. Denn die Sanierung der leeren Grundschule für den Hort funktioniere so nicht. Viele Fragezeichen würden dahinter stehen. „Auf lange Sicht können wir es Kindern nicht zumuten, in den Nachbarort zu fahren“, ist sie dafür, den Kita-Standort mit dem Anbau zu sichern.

Schneidlingens Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (SPD) hätte der Finanzierung schon im Februar im Stadtrat seine Ja-Stimme gegeben. „Es wird Zeit, dass es gemacht wird. Eigentlich sollte die Maßnahme schon längst begonnen haben“, weiß er, dass die Lebenshilfe die Ausschreibungen jetzt vornehmen muss.

Gabriele Schlichting (Aktionsbündnis Stadt Hecklingen) ist ebenfalls froh, dass die Maßnahme jetzt geplant und umgesetzt werden kann. Die Einrichtung „habe es dringend nötig“, weiß sie. Die Kita sei die einzige in der Stadt Hecklingen, die nicht so aufgestellt ist wie die anderen Einrichtungen, meinte die Stadtkinder- und Jugendpflegerin.

Auch Wolfgang Weißbart (Die Linke) aus Cochstedt befürwortet den Krippenanbau. „In Schneidlingen werden die Kinder meines Wissens nach auf engstem Raum betreut. Hier muss etwas passieren“, sagt er.

Elke Atzler (CDU) weiß als Leiterin der Oskar Kämmer Sekundarschule, dass die derzeitige Versorgung der Kita über die Schule „keine wirtschaftliche“ Lösung ist. Sie sagte, dazu zu stehen, auch ein „dienstliches Interesse“ zu haben. Denn die Schule würde gern ebenfalls bauen und Fördermittel einsetzen. „Und das können wir nur, wenn es eine Lösung für die Kita Schneidlingen gibt“, sagte sie. Derzeit könnten im Keller des Hauses keine Baumaßnahmen umgesetzt werden. Und für die Kita sei es natürlich auch wichtig, mehr Platz zu erhalten. Wenn der Anbau kommt, ist die Schule zudem bereit, Teile ihres Schulgartens als Spielplatz abzugeben, sicherte die Direktorin zu.