Der Osterburger Jäger Alfred Scheer ist heilfroh, dass er seinen vermissten Hund Linus wieder bei sich hat. Beide wussten, was zu tun ist.

Osterburg l Der Osterburger Deutsche-Drahthaar-Rüde namens Linus ist wieder zu Hause. Sein Herrchen Alfred Scheer wusste nämlich genau, was zu tun ist. Nachdem Linus am Montagmorgen bei einer jagdlichen Nachsuche im Kaland-Gebiet verschwunden und bis abends nicht wieder aufgetaucht war (Volksstimme berichtete), legte der Osterburger genau an jener Stelle, an der er mit seinem Hund aus dem Auto ausgestiegen war, über Nacht eine Unterlage auf den Boden. „Er kennt sie von zu Hause. Eine Schale mit Wasser habe ich auch noch hingestellt“, so Scheer.

Tatsächlich lag Linus am Dienstagmorgen durchnässt auf eben jener Decke. „Da war die Freude natürlich groß.“ Der Hund war im Vorhinein von Krumke, Polkern und Behrend aus gesehen worden, muss die B 189 mehrfach gekreuzt haben. Nachts hatte gar die Polizei bei Scheers geklingelt, da in Walsleben ein Hund gesehen worden war. „Sie hatten ja die Vermisstenmeldung von uns. Aber dass er das sein sollte, konnten wir uns nicht vorstellen.“ Er war es auch nicht, Linus lag da bestimmt längst auf seiner Decke – und wartete. Der Hunger war groß am frühen Morgen. Es ging gleich ab ins Auto und nach Hause, nach dieser Nacht brauchte Linus Erholung.