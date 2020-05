Wer in der Natur unterwegs ist, sollte Obacht geben - Jäger in Groß Börnecke bitten um Rücksicht. Denn in der Stadt Hecklingen wurden sch...

Hecklingen/Groß Börnecke l Die Jäger in Groß Börnecke weisen darauf hin, dass sich das heimische Wild mitten in der Brut- und Setzzeit befindet. „Unser heimisches Niederwild wie Fasan, Rebhuhn, Hase und Reh sind dabei, ihren Nachwuchs zu brüten beziehungsweise Kitze und Junghasen zu setzen“, erklärt Jens Michelmann, Vorsteher der Jäger Groß Börnecke.

Er meint, dass es im Interesse aller sei, auf den Wegen zu bleiben, Hunde angeleint zu lassen und auf größere Störungen wie Motocross quer über die Äcker zu verzichten.

„Unsere Wiesen und Felder sollten zur Zeit als Kinderstube der Natur betrachtet werden“, meint er. Er sagt, dass es im Revier in Groß Börnecke schon vorgekommen ist, dass Motocross-Fahrer mit zum Teil ortsfremden Kennzeichen gesichtet wurden.

Auch in Hecklingen kam das schon vor. Die Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt Marion Strecker berichtet von einem Landwirt, der die Verwaltung in dieser Angelegenheit um Hilfe gebeten hat.

In dem Fall gehe es um sein privates Stück Wald. „Er hat uns Fotos geschickt und um Unterstützung gebeten“, kann die Amtsleiterin informieren. Sie sagte, dass in dieser Angelegenheit Kontakt mit der Polizei aufgenommen werden soll. „Wir sind so verblieben, dass wir einen Termin vereinbaren.“ Das müsste dann in Angriff genommen werden, um das Problem zu besprechen.

Marion Strecker sagte, dass der Landwirt richtig gehandelt hat. Hinweise in schriftlicher Form seien am besten. Der Stadt müsste immer was Offizielles vorliegen, um aktiv zu werden. Prinzipiell sei man auf Beweise angewiesen.

Problem für das Ordnungsamt sei hingegen, die Täter auf frischer Tat zu ertappen, schätzt Marion Strecker, weil die Fahrer mit ihren Maschinen in der Regeln schnell wieder weg sind.

Der Sprecher der Polizei im Salzlandkreis Marco Kopitz erklärt, dass die Beamten im Kontrollverfahren Hinweisen nachgehen. Generell sei es nicht erlaubt, im Wald beispielsweise mit einer Motocrossmaschine zu fahren. Das sei im Forstwald- und Wiesengesetz geregelt.

Wege dürften mit Ausnahme spezieller Fahrzeuge nicht befahren werden. „Das ist dann ein Verstoß gegen das Landesstraßengesetz“, so Marco Kopitz.