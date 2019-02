Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Februar 2019:

7. Kalenderwoche, 44. Tag des Jahres

Noch 321 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adolf, Gosbert, Irmhild, Kastor, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz tritt nach nicht mal einem Jahr zurück. Nachfolgerin wird Fraktionschefin Andrea Nahles.

2017 - Kim Jong Nam, ein Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, wird auf dem Flughafen Kuala Lumpur (Malaysia) bei einem Anschlag mit dem Nervengift VX getötet.

2009 - Der Bundestag ändert das Außenwirtschaftsgesetz. Die Bundesregierung kann künftig die Übernahmen deutscher Konzerne durch ausländische Investoren verhindern.

2004 - Der Bielefelder Oetker-Konzern rückt mit der Übernahme der Dortmunder Brau und Brunnen AG an die Spitze der deutschen Bierbrauer.

1999 - Ein 28-jähriger algerischer Asylbewerber stirbt im brandenburgischen Guben auf der Flucht vor rechtsradikalen Jugendlichen; er verblutet nach dem Sprung durch eine Scheibe.

1984 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der DDR- Staatsratsvorsitzende Erich Honecker treffen sich erstmals in Moskau am Rande der Beisetzungsfeierlichkeiten für den sowjetischen Staats- und Parteichef Juri Andropow.

1974 - Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn wird einen Tag nach seiner Verhaftung wegen "Verrats an der Heimat" aus der Sowjetunion ausgebürgert und in die Bundesrepublik ausgewiesen.

1969 - In München führen die Chirurgen Fritz Sebening und Werner Klinner unter der Leitung von Professor Rudolf Zenker die erste Herztransplantation in Deutschland durch.

1919 - Reichspräsident Friedrich Ebert beruft das von Ministerpräsident Philipp Scheidemann gebildete erste Reichskabinett der so genannten Weimarer Koalition ein.

GEBURTSTAGE

1979 - Nelson Müller (40), deutscher Koch, in Ghana geboren

1974 - Robbie Williams (45), britischer Popsänger ("Let Me Entertain You"), Mitglied der Gruppe Take That 1989-1995

1949 - Jo Baier (70), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor ("Stauffenberg")

1939 - Beate Klarsfeld (80), deutsch-französische Journalistin, Aktivistin gegen die Vertuschung von Naziverbrechen, ihre Ohrfeige in das Gesicht von Bundeskanzler Kurt Kiesinger brachte sie 1968 weltweit in die Schlagzeilen

1929 - Rolf Zehetbauer (90), deutscher Filmarchitekt, Oscar 1973 für die Ausstattung des Musical-Films "Cabaret"

TODESTAGE

2018 - Prinz Henrik, Prinz von Dänemark, Ehemann der dänischen Königin Margrethe II., geb. 1934

2004 - Heinz Friedrich, deutscher Verleger und Schriftsteller ("Aufräumarbeiten"), Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 1983-1995, Geschäftsführer des Deutschen Taschenbuch Verlages dtv 1961-90, Gründungsmitglied der "Gruppe 47", geb. 1922