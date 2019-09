Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2019:

37. Kalenderwoche, 257. Tag des Jahres



Noch 108 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Cornelius

HISTORISCHE DATEN

2018 - Zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie "Bad Banks" erhalten den Deutschen Schauspielpreis, Paula Beer und ihr Kollege Barry Atsma. Der Österreicher Peter Simonischek ("Toni Erdmann") wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



2009 - Der Japaner Yukiya Amano wird zum neuen Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gewählt. Am 1. Dezember übernimmt er die Führung. Das Amt übt er bis zu seinem Tod im Juli 2019 aus.



1999 - In New York beginnt die 54. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Mit der Aufnahme der drei pazifischen Inselstaaten Tonga, Kiribati und Nauru sind die Vereinten Nationen zu dem Zeitpunkt 188 Mitglieder stark.



1972 - Die Bundesrepublik Deutschland und Polen nehmen diplomatische Beziehungen auf.



1966 - In der Nordsee verunglückt das Schul-U-Boot "Hai" der Bundesmarine in der Nähe der Doggerbank in einen Sturm und sinkt. 19 von 20 Besatzungsmitgliedern kommen ums Leben.



1951 - Auf der Außenministerkonferenz der drei Westmächte in Washington zur Deutschlandpolitik (10. bis 14. September) wird beschlossen, die Bundesrepublik "auf der Grundlage der Gleichberechtigung in eine kontinental-europäische Gemeinschaft" zu integrieren.



1929 - Der amerikanische Ingenieur Philip Drinker stellt eine Apparatur zur künstlichen Beatmung von Menschen vor, deren Atemmuskulatur funktionsunfähig ist ("Eiserne Lunge").



1829 - Mit dem Frieden von Adrianopel (heute: Edirne) wird der Russisch-Türkische Krieg, der 1828 begonnen hatte, beendet. Russland erhält unter anderem das Donaudelta mit seinen Inseln sowie die Ostküste des Schwarzen Meeres.



1812 - Napoleon marschiert mit seinen Truppen in Moskau ein.

GEBURTSTAGE

1989 - Jessica Brown Findlay (30), britische Schauspielerin("Winter‘s Tale")



1969 - Bong Joon Ho (50), südkoreanischer Regisseur und Drehbuchautor ("Parasite")



1959 - Morten Harket (60), norwegischer Musiker, Sänger der Popgruppe a-ha ("Take On Me")



1944 - Günter Netzer (75), deutscher Fußballer, Sportmanager und -kommentator



1769 - Alexander von Humboldt, deutscher Geograph und Naturforscher ("Ansichten der Natur"), gest. 1859

TODESTAGE

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler ("Dirty Dancing", TV-Mehrteiler "Fackeln im Sturm"), geb. 1952



1927 - Isadora Duncan, amerikanische Tänzerin, geb. 1877