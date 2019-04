Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa Matthias Balk

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. April 2019:

16. Kalenderwoche

107. Tag des Jahres

Noch 258 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Eberhard, Rudolf

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der Europäische Gerichtshof urteilt, dass kirchliche Arbeitgeber konfessionslose Bewerber nur ablehnen dürfen, wenn dies für die Tätigkeit "objektiv geboten" sei.

2009 - Auf Initiative von Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) verpflichten sich fünf große Internetanbieter, Seiten mit Kinderpornografie zu sperren.

2008 - Deutschlands erste schwarz-grüne Landesregierung ist besiegelt: CDU und Grüne (GAL) in Hamburg unterzeichnen den Koalitionsvertrag. Am 7. Mai wird Bürgermeister Ole von Beust (CDU) in der Bürgerschaft im Amt bestätigt.

1999 - Unternehmen dürfen sich nach einem Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) künftig nicht mehr in den Gremien von mehr als einem Club der Bundesliga engagieren. Davon ist hauptsächlich der TV-Rechte-Verwerter Ufa betroffen, der bei Hertha BSC und beim HSV in Kontrollgremien vertreten ist.

1989 - Die polnische Gewerkschaft "Solidarität" ("Solidarnosc") kann nach mehr als siebenjähriger Untergrundtätigkeit legal ihre Arbeit wiederaufnehmen. Das Wojewodschaftsgericht in Warschau registriert die Gewerkschaft offiziell.

1979 - In West-Berlin erscheint die erste der täglichen Ausgaben der linken, überregionalen Tageszeitung "taz", die das Monopol der sogenannten bürgerlichen Presse brechen soll.

1949 - Der Schweizer Theologe Roger Schutz gründet die ökumenische Gemeinschaft von Taizé im Burgund. Erster Prior wird Schutz, Frère Roger genannt.

1919 - Vier Filmstars - Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks sr., Mary Pickford und David Wark Griffith - gründen die Produktions- und Verleihgesellschaft "United Artists".

1525 - Während des Bauernkrieges schließen der Heerführer des Schwäbischen Bundes, Georg Truchsess von Waldburg-Zeil, und die aufständischen Bauern den Vertrag von Weingarten (bei Ravensburg). Der Vertrag beendet den Bauernkrieg in Oberschwaben und leitet die Wende zugunsten der Herren ein.

GEBURTSTAGE

1979 - Ken Duken (40), deutscher Schauspieler (TV-Mehrteiler "Krieg und Frieden", Film "Gran Paradiso")

1969 - Kim Fisher (50), deutsche Schlagersängerin und Moderatorin (MDR-Talkshow "Riverboat")

1959 - Sean Bean (60), britischer Schauspieler ("Die Stunde der Patrioten", "Ronin")

1944 - Monika Hauff (75), deutsche Sängerin, bildete ab den 70er Jahren zusammen mit Klaus-Dieter Henkler eines der erfolgreichsten Gesangsduos der DDR

1929 - James Last, deutscher Bandleader und Komponist ("Games That Lovers Play", "Non Stop Dancing"), gest. 2015

TODESTAGE

2018 - Barbara Bush, Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten George Bush und Mutter des Präsidenten George Walker Bush, geb. 1925

2014 - Gabriel García Márquez, kolumbianischer Schriftsteller ("Hundert Jahre Einsamkeit"), Literaturnobelpreis 1982, geb. 1927