Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2019:

52. Kalenderwoche, 363. Tag des Jahres

Noch 2 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Thomas

HISTORISCHE DATEN

2016 - Als Reaktion auf Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes verhängen die USA Sanktionen gegen Russland.

2015 - Wegen Beteiligung am Völkermord in Ruanda wird ein früherer Bürgermeister aus dem zentralafrikanischen Land in Frankfurt/Main zu lebenslanger Haft verurteilt.

2014 - Die Wahl eines neuen griechischen Staatspräsidenten scheitert auch im dritten Anlauf. Es kommt zu vorgezogenen Parlamentswahlen.

2011 - Das Regime in Nordkorea ruft zum Ende der Staatstrauer für den langjährigen Alleinherrscher Kim Jong Il dessen Sohn Kim Jong Un zum neuen Machthaber aus.

2009 - Erstmals seit 1951 wird ein europäischer Staatsbürger in China hingerichtet. Trotz eindringlicher Gnadenappelle erhält der wegen Drogenschmuggels verurteilte Brite eine tödliche Giftspritze in Ürümqi in Nordwestchina.

2001 - Feuerwerkskörper lösen in einem Einkaufszentrum in der peruanischen Hauptstadt Lima einen Großbrand aus. Rund 300 Menschen sterben.

1991 - Die letzte Ausgabe der DDR-Sportsendung "Sport aktuell" wird ausgestrahlt.

1989 - In der Tschechoslowakei wird der Dramatiker und Bürgerrechtler Vaclav Havel vom Parlament per Akklamation zum Staatspräsidenten gewählt.

1845 - Texas tritt als 28. Bundesstaat den Vereinigten Staaten von Amerika bei.

GEBURTSTAGE

1967 - Lilly Wachowski (52), amerikanische Drehbuchautorin, Filmproduzentin und -regisseurin ("Matrix")

1962 - Carles Puigdemont (57), spanischer Politiker, Präsident der Region Katalonien 2016-2017

1959 - Patricia Clarkson (60), amerikanische Schauspielerin ("Rezept zum Verlieben")

1946 - Marianne Faithfull (73), britische Rocksängerin (Album: "Broken English") und Schauspielerin ("Irina Palm")

1937 - Dieter Thomas Heck, deutscher Showmaster, Moderator der "ZDF-Hitparade" (1969-84), gest. 2018

TODESTAGE

2016 - Peter Tamm, deutscher Journalist und Medienmanager, langjähriger Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Axel Springer-Verlags, Gründer des Wissenschaftlichen Instituts für Schifffahrts- und Marinegeschichte in Hamburg, geb. 1928

1926 - Rainer Maria Rilke, österreichischer Lyriker ("Duineser Elegien"), geb. 1875