Die Dreharbeiten für "War Pigs" sollen im Oktober beginnen. Hauptrollen Colin Farrell und Mel Gibson.

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Mel Gibson (62) und sein irischer Kollege Colin Farrell (42) treten für den norwegischen Regisseur Tommy Wirkola (38) als Rächer vor die Kamera. Das Duo soll die Hauptrollen in dem geplanten Film "War Pigs" übernehmen, wie die US-Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Dienstag berichteten.

Die Story dreht sich um frühere Marine-Soldaten, die sich an einer Bande rächen wollen wegen der Ermordung eines Freundes. Farrell war zuletzt in Filmdramen wie "Die Verführten" und "Roman J. Israel, Esq." in den Kinos zu sehen. Gibson führte 2016 bei dem Kriegsfilm "Hacksaw Ridge" Regie und hat mit "Destroyer" ein weiteres Regie-Projekt geplant. Der Norweger Wirkola wurde durch Filme wie "What Happened To Monday?" (2017) und "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" (2013) bekannt.

