Eine Dokumentation über Ruth Bader Ginsburg gibt es bereits. Jetzt kommt ein Spielfilm über die legendäre Richterin in die Kinos. Die Besetzung ist hochkarätig.

Berlin (dpa) - Mit ihren 85 Jahren ist Ruth Bader Ginsburg die älteste Richterin am höchsten US-Gericht - und eine Justizikone. Die zierliche Frau gilt als Vorreiterin für Frauenrechte und liberale Denkweisen.

Mittlerweile gibt es T-Shirts und Kaffeetassen mit ihrem Bild. Erst vor Kurzem lief eine Doku über "RBG" - nun kommt ein zweiter Film in die Kinos; diesmal ein Spielfilm.

"Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit" erzählt von Ginsburgs Anfängen als Juristin. Harvard in den 1950ern: Ginsburg studiert dort als eine der wenigen Frauen Rechtswissenschaften. Als Anwältin bekommt sie anfangs keine Stelle. Erst später stößt sie auf einen Fall, der für ihre Karriere wichtig wird.

Der Spielfilm mit Felicity Jones ("Rogue One: A Star Wars Story") ist ein klassisches Biopic, erzählt also eine Biografie mit viel Ausstattung und Retrolook. Das liefert einen Einblick, wie schwer es Frauen damals in der Justizwelt hatten. Und wie Ginsburg sich mit klugen Analysen und Fleißarbeit dagegen stemmte.

Der Film von Regisseurin Mimi Leder ("Deep Impact") konkurriert aber mit einer steilen Vorlage, nämlich der schon vorher angelaufenen Dokumentation. Die Doku "RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit" zeigt viele Interviews mit Wegbegleitern. Auch Ginsburg taucht darin auf, im Surpreme Court, beim Theaterspielen oder im Fitnessstudio.

Diese Szenen haben eine Wucht und einen Humor, die dem Spielfilm etwas fehlen. Der Film zeigt Ginsburg zum Teil als "stürmische Ruthy" - ein Bild, das sich von dem in der Doku doch unterscheidet. Das Drehbuch wurde von Daniel Stiepleman, einem Neffen Ginsburgs, geschrieben. Das Drama kann mit seiner wichtigen Geschichte einen Kinoabend unterhalten, reicht an die Doku aber nicht heran.

Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit, USA 2018, 121 Min., FSK ab 0, von Mimi Leder, mit Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Justin Theroux

Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit