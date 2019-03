Der Western erlebt eine kleine Renaissance: In "The Sisters Brothers" geht es um Gold, ein ungleiches Brüderpaar und eine giftige Spinne. Eine höchst vergnügliche Angelegenheit.

Berlin (dpa) - Mit packenden Dramen wie "Ein Prophet" ist der Franzose Jacques Audiard auch längst außerhalb seiner Heimat bekannt - nun legt der 66-Jährige einen höchst unterhaltsamen Western mit Starbesetzung vor:

In "The Sisters Brothers", seinem ersten auf Englisch gedrehten Werk, lässt er Joaquin Phoenix ("Walk the Line") und John C. Reilly als ungleiches Brüderpaar durch den Wilden Westen reiten. Unterstützung erhalten sie dabei von Jake Gyllenhaal und Riz Ahmed.

Eli (Reilly) und Charlie (Phoenix) Sisters sind Auftragskiller im Oregon der 1850er Jahre. Nun sollen sie einen Wissenschaftler aufspüren, der angeblich eine Formel entwickelt hat, mit deren Hilfe man Gold völlig ohne aufwendiges Schürfen einfach aus dem Wasser aufsammeln kann.

Doch es kommt, wie es kommen muss - nichts läuft nach Plan. Stattdessen ist ihnen der Wissenschaftler im wahrsten Sinne lange Zeit einen Schritt voraus. Außerdem kommen ihnen ein heftiges Unwetter und eine giftige Spinne dazwischen, ganz zu schweigen davon, dass sich die Brüder oft auch selbst im Weg stehen. Denn während Eli pflichtbewusst handelt, vergnügt sich Charlie gern mit jeder Menge Alkohol.

"The Sisters Brothers" hat alle Elemente eines klassischen Westerns: Cowboys, Pferde, Goldgräber und viele Schießereien. Doch Audiard siedelt seine von wahren Begebenheiten inspirierte Story im grünen Oregon und nicht in typischer Wüstenumgebung an. Außerdem erzählt er seine Brüder-Geschichte mit Humor und Situationskomik - vor allem aber überzeugen Phoenix und Reilly mit ihrem herausragenden Spiel. All dies macht "The Sisters Brothers" zu einer erfrischenden und facettenreichen Western-Komödie.

The Sisters Brothers, Frankreich, Spanien u.a. 2018, 121 Min., FSK ab 12, von Jacques Audiard, mit John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

The Sisters Brothers