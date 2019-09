Intergalaktischer Erstkontakt: Shaun, Bizzer und Timmy beginnen ein Abenteuer im Weltall. Foto: Aardman Animations Ltd./Studiocanal GmbH Aardman Animations Ltd.

Die Schafe im beschaulichen Mossy Bottom leben gemütlich vor sich hin. Doch alles ändert sich, als eines Tages eine kleine Außerirdische auftaucht.

Berlin (dpa) - Im ersten Kinofilm erlebte "Shaun das Schaf" aufregende Abenteuer in der Stadt. Jetzt geht es ab ins Weltall. "Ufo-Alarm" nennt sich das zweite Werk über den wolligen Unruhestifter und seine Freunde.

Eine kleine Außerirdische taucht eines Tages im beschaulichen Mossy Bottom auf. Die Schafherde will Lu-La helfen, wieder nach Hause auf ihren Planeten zu kommen. Doch das ist gar nicht so leicht. Zu allem Überfluss taucht eine Agentin der Regierung auf. Sie will das Alien-Mädchen fangen und einsperren.

Bald geht es drunter und drüber - auch weil Shaun mit seinen verrückten Ideen jede Menge Chaos stiftet. Sogar der Bauer hat dieses Mal große Pläne und träumt davon, mit Hilfe der Weltraumbegeisterung endlich reich zu werden.

Shaun das Schaf - Ufo-Alarm, Großbritannien 2019, 86 Min., FSK ab 0, von Richard Phelan und Will Becher