Titelheld Ralph macht gemeinsam mit seiner Freundin Vanellope das Internet unsicher. Das kunterbunte Animations-Abenteuer macht Spaß und hat für jüngere Zuschauer viele gute Ratschläge.

Berlin (dpa) - In "Ralph reicht's" sorgte der digitale Titelheld in mehreren Spielautomaten für Chaos. In der Fortsetzung "Chaos im Netz" nimmt sich Ralph nun das Internet vor.

Mit seiner Freundin Vanellope van Schweetz verlässt er die heimische Spielhalle und geht online, um ein Ersatzlenkrad für Vanellopes Rennspiel zu ersteigern. Doch weder Ralph noch seine Freundin haben Ahnung von Online-Auktionen. Und im Internet lauern viele Herausforderungen, auch für die Freundschaft des ungleichen Duos. In der deutschen Fassung des Animationsfilms aus dem Hause Disney werden Ralph und Vanellope von Pierre Peters-Arnolds und Anna Fischer gesprochen.

Chaos im Netz, USA 2018, 113 Min., FSK ab 6, von Phil Johnston und Rich Moore, mit den deutschen Stimmen von Pierre Peters-Arnolds, Anna Fischer, Ralph Ruthe

Chaos im Netz