Clint Eastwoods neuer Film widmet sich einem Fall aus der jungen amerikanischen Geschichte. Dieser zeigt, wie nah Heldenverehrung und soziale Ächtung beieinander liegen können.

Berlin (dpa) - Oscar-Preisträger Clint Eastwood (89, "Million Dollar Baby") arbeitet in seinem neuen Film eine der schwersten Pannen in der jüngeren amerikanischen Polizeigeschichte auf.

"Der Fall Richard Jewell" dreht sich um das Bombenattentat bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, bei dem zwei Menschen starben - und darum, wie nah Heldenverehrung und soziale Ächtung beieinander liegen. Genau diese erlebte der titelgebenden Wachmann Richard Jewell, der in Eastwoods Inszenierung von Paul Walter Hauser ("I, Tonya") gespielt wird. In weiteren Rollen sind Oscar-Preisträger Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm und Olivia Wilde zu sehen. Auch hinter der Kamera versammelt sich Hollywood-Prominenz - zu den Produzenten zählen die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Jonah Hill.

Der Fall Richard Jewell, USA 2019, 129 Min., FSK ab 12, von Clint Eastwood, mit Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

