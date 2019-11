Während der Wirtschaftskrise nehmen zwei Stripperinnen weniger ein als sonst. Da greifen sie unerlaubten Mitteln.

New York (dpa) - Als wegen der Wirtschaftskrise die Geschäfte der beiden Stripperinnen Destiny (Constance Wu aus "Crazy Rich Asians") und Ramona (Jennifer Lopez) immer schlechter laufen, fangen sie an, die Kreditkarten ihrer betrunkenen Kundschaft leerzuräumen.

Ihr Kalkül: Niemals würde einer der schmierigen Kerle sich melden, dass er in einem Stripclub um sein Geld betrogen wurde. Eines Tages wendet sich aber doch eines der Opfer an die Polizei. Ein wahrer Fall, erzählt im New York Magazine, war die Grundlage für diese unterhaltsame Mischung aus Gangsterfilm und Stripperdrama mit einer umwerfenden J.Lo in der Hauptrolle.

Hustlers, USA 2019, 107 Min., FSK ab 12, von Lorene Scafaria, mit Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Lizzo

