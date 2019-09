Stanley Trucci als Ted Swenson und Addison Timlin als Angela Argo in einer Szene des Films "Submission". Foto: Kinostar -

Studentin verdreht Professor den Kopf. "Lolita"-Variation in Zeiten von MeToo.

Berlin (dpa) – Bereits vor einiger Zeit gelangte dieser Film in amerikanische Lichtspielhäuser. Nun hat "Submission" auch den Weg in die hiesigen Kinos gefunden. Es geht um einen Hochschuldozenten und Schriftsteller, der eigentlich in einer recht ordentlichen Beziehung mit seiner Frau lebt.

Eines Tages aber weckt eine der Studentinnen des Professors Aufmerksamkeit. In zunehmendem Maße verdreht Angela Argo (Addison Timlin) dem Dozenten den Kopf. Und das nicht nur mittels der von ihr verfassten Texte. Der 106-Minüter des Regisseurs Richard Levine - in der Hauptrolle mit Stanley Tucci ("Spotlight") - basiert auf dem Roman "Blue Angel" der Amerikanerin Francine Prose. (Submission, USA 2017, 106 Min., FSK ab 12, von Richard Levine, mit Stanley Tucci, Addison Timlin, Kyra Sedgwick)

