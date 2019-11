Ein Krimineller will etwas früher zurück zu seiner Familie. Diesen Gefallen tut ihm das FBI - verlangt aber eine Gegenleistung.

Berlin (dpa) - Um früher wieder bei Tochter und Frau zu sein, trifft ein Krimineller und vormaliger Soldat einer Spezial-Truppe eine Absprache mit dem Federal Bureau of Investigation, kurz: FBI.

Als Informant soll er der amerikanischen Sicherheitsbehörde Nützliches über einen in New York tätigen polnischen Drogen-Boss liefern.

Die Besetzungsliste des Thrillers umfasst Namen wie Rosamund Pike ("Gone Girl"), Joel Kinnaman ("RoboCop"), Ana de Armas (angekündigt für den kommenden James Bond-Film, "No Time to Die"), Clive Owen ("Gemini Man") sowie auch: Rap-Künstler und Schauspieler Common. Der knapp zwei Stunden lange Film basiert auf einem Roman ("Tre sekunder") der Autoren Börge Hellström und Anders Roslund.

The Informer, Großbritannien 2019, 113 min, FSK ab 16, von Andrea Di Stefano, mit Ana de Armas, Rosamund Pike, Joel Kinnaman

