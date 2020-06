Ein Student kehrt nach seiner akademischen Ausbildung zurück in sein Heimatdorf. Dort macht er eine unangenehme Entdeckung.

Berlin (dpa) - Kurz vor Ende seines Studiums zum Grundschullehrer kehrt der noch junge Sinan (Dogu Demirkol) mit einem Romanmanuskript in der Tasche in sein Heimatdorf zurück. Entsetzt muss der eher arrogante Akademiker feststellen, dass sein Vater spielsüchtig und völlig überschuldet ist.

Sinan fühlt sich fremd in der dörflichen Umgebung, und auch als sein Buch gedruckt wird, weicht die Unsicherheit nicht von ihm. Der türkische Autorenfilmer Nuri Bilge Ceylan ("Three Monkeys", "Winterschlaf") erzählt in seinen neuen Film von einem Land in Stagnation. Dabei kommt sein dreistündiges Werk ohne vordergründige politische Botschaft aus und bleibt bis zum Ende hin ambivalent.

The Wild Pear Tree, Türkei 2018, 188 Min., FSK ab 6, von Nuri Bilge Ceylan, mit Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Ergüclü

