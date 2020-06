Die Malerin Ulrike Ottinger schaut in ihrer Dokumentation zurück auf ihre Zeit in Paris. Dabei vermischt sie Archivmaterial mit eigenen künstlerischen Arbeiten.

Berlin (dpa) - In den 1960er Jahren lebte Ulrike Ottinger als junge Malerin in Paris - und schaut nun in einer Dokumentation zurück auf diese Zeit. In "Paris Calligrammes" vermischt sie Archivmaterial mit eigenen ku¨nstlerischen und filmischen Arbeiten.

Sie verwebt eigene Erinnerungen an die Pariser Bohe`me und die gravierenden sozialen, politischen und kulturellen Umbru¨che der damaligen Zeit zu einem filmischen "Figurengedicht" (Kalligramm). Sie lässt Saint-Germain-des-Pre´s und Quartier Latin mit Literatencafe´s und Jazzkellern wieder aufleben, ebenso die politischen Umwa¨lzungen des Algerienkrieges, des Mai 1968 und das Erbe der kolonialen Zeit.

"Paris Calligrammes" war bereits im März in die Kinos gekommen, wurde dann aber ausgebremst - nun ist ab 11.6. die Wiederaufführung angesetzt.

Paris Calligrammes, Deutschland, Frankreich 2020, 129 Min., FSK ab 0, von Ulrike Ottinger

