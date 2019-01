Roland Emmerich glaubt, dass das Kino in Zukunft eine neue Funktion erhalten wird. Foto: Tobias Hase Tobias Hase

Das Kino erlebt gerade einen Veränderungsprozess. Regisseur Roland Emmerich glaubt sogar, dass es in Zukunft eine neue Funktion erhalten wird - und stellt einen Vergleich mit einer anderen Kunstform an.

München (dpa) - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (63) sieht die Filmbranche vor einem Wandel. Das Kino werde in Zukunft eine ganz neue Funktion erhalten, sagte Emmerich dem Radiosender B5 aktuell im "Interview der Woche" anlässlich der Verleihung des Bayerischen Filmpreises in München.

Der Kinobesuch werde eher mit dem Theater vergleichbar sein. Dies hat laut Emmerich auch damit zu tun, dass sich das Kino durch die technischen Möglichkeiten immer mehr nach Hause verlagere. Der Regisseur von Filmen wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow" bekommt beim Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.