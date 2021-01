Frankreich trauert um Nathalie Delon: Die Filmschauspielerin, die vier Jahre mit Alain Delon verheiratet war, ist ihrem Krebsleiden erlegen.

Paris (dpa) - Die französische Schauspielerin Nathalie Delon ist tot. Die Ex-Frau von Filmstar Alain Delon starb am Donnerstag in Paris im Alter von 79 Jahren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.

"Meine Mutter ist heute Morgen um 11 Uhr in Paris gestorben, umgeben von ihren Angehörigen", zitierte die Agentur Delons Sohns Anthony. Die Schauspielerin habe an einer Krebserkrankung gelitten. Auf Instagram postete Anthony Delon "R.I.P Maman" (auf deutsch: Ruhe in Frieden, Mama).

Delon wurde 1967 mit dem Film Thriller "Der eiskalte Engel" bekannt. Darin spielte sie an der Seite von Alain Delon, mit dem sie in den 1960er Jahren verheiratet war. Aus der Beziehung stammt auch der Sohn Anthony. Später spielte sie unter anderem in dem Thriller "Blaubart" des amerikanischen Regisseurs Edward Dmytryk und der Komödie "Haben Sie Interesse an der Sache?". Nathalie Delon arbeitete auch als Regisseurin und Drehbuchautorin.

Sie wurde als Francine Canovas 1941 in Oujda in Marokko geboren und kam Anfang der 1960er Jahre nach Paris. Dort verliebte sich Alain Delon in die junge Frau, für die er schließlich Romy Schneider verließ. Die beiden gingen gemeinsam in die USA, trennten sich aber bald. Sohn Anthony Delon veröffentlichte vor kurzem noch ein gemeinsames Foto seiner Eltern auf Instagram.

