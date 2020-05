Der Schauspieler engagiert sich für den guten Zweck und lässt sich von Fans ausfragen.

Los Angeles (dpa) -Der Action-Star Sylvester Stallone legt sich mit "Rocky" für einen guten Zweck ins Zeug.

Der 73-Jährige macht den Auftakt bei der Aktion "Screening Room With the Stars" von Hollywoods Talentagentur Creative Artists Agency (CAA), wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Mittwoch berichteten. Via Live-Stream sollen Stars wöchentlich einen ihrer Filme präsentieren und virtuell Fragen von Fans beantworten. Die Filmklassiker sind auf der jeweiligen Studiowebseite auf Facebook zu sehen. Spenden sollen an Coronavirus-Hilfsorganisationen gehen.

Stallone schrieb 1976 das Drehbuch für den Boxer-Film "Rocky" und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers Rocky Balboa auf den Leib. "Rocky" unter der Regie von John G. Avildsen wurde über Nacht zum Hit. Er holte zehn Oscar-Nominierungen und gewann drei Trophäen, für Regie, Schnitt und als bester Film. Von der Kult-Saga um Rocky gibt es inzwischen acht Filme, zuletzt spielte Stallone die Figur 2018 in "Creed II - Rocky’s Legacy".

Nach dem Auftakt der Benefiz-Serie mit "Rocky" am Donnerstag soll kommende Woche die Schauspielerin Nia Vardalos (57) ihre Hit-Komödie "My Big Fat Greek Wedding" (2002) präsentieren.

Deadline.com

Hollywood Reporter