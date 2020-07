Bevor sie im September in den Klietzer Kindergarten umziehen, haben sich die Schönhauser „Spatzen“ im „Storchennest“ umgesehen.

Klietz l Das moderne Haus tröstet über die Mühen hinweg, die die Eltern mit der Fahrerei auf sich nehmen müssen. „Es ist sehr schön hier!“ Das Ehepaar Burggraf ist nach dem Blick in die großzügigen Gruppenräume und modernen Bäder sicher, dass die beiden Töchter Marthe (3) und Greta (5) im Klietzer Kindergarten genauso gut aufgehoben sind wie in Schönhausen. Hier steht nach dem Baubeginn für das neue „Spatzennest“ im Mai nun das zweite Bauprojekt in den Startlöchern: die Sanierung des Neubaugebäudes, das Hort wird. Ursprünglich war geplant, dass erst das neue „Nest“ gebaut wird, die Kinder dann umziehen und somit Baufreiheit für den Hort besteht. Aber der Baustart verzögerte sich immer wieder, so dass nun nahezu zeitgleich gebaut werden muss. Denn bis Mitte des nächsten Jahres müssen die Stark-III-Fördermittel verbaut sein. Insgesamt fließen mit dem Eigenanteil der Verbandsgemeinde als Träger rund 3,8 Millionen Euro in das neue „Nest“ und 1,5 Millionen Euro in den Hort.

Bleiben die Krippenkinder während der Bauphase im Schönhauser Altbau, werden die drei Kindergartengruppen mit 55 Mädchen und Jungen in Klietz betreut. Neben den Erzieherinnen wird auch eine technische Kraft im „Storchennest“ eingesetzt.

Möbel und Spielzeug kommen mit

Der Umzug ist für den 9. und 10. September geplant. Es wird ein Kraftakt für Erzieher, Hausmeister und Gemeindearbeiter, auch Eltern haben Hilfe zugesagt. Denn auch wenn das Klietzer Haus gut ausgestattet ist, werden zusätzliche Schränke, Garderoben und Schlafliegen gebraucht, auch ein Teil Spielzeug geht mit nach Klietz. Hier ist genug Platz für die drei Gruppen, weil die Klietzer Hortkinder im August in neue Räumlichkeiten im Schulgebäude umziehen.

Über alle Details des Umzuges und über Organisatorisches klärten Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold, die Schönhauser Leiterin Anja Marschall-Skuppin und der Klietzer Leiter Marcus Wolf die Eltern auf, als sie zum Kennenlernen des „Storchennestes“ nach Klietz eingeladen waren. Die Kinder erkundeten unterdessen schon mal den Spielplatz und sahen sich die Räume an. Die Gemeinde Klietz hatte das „Storchennest“ 2002, als sie noch selbst Träger war, umfangreich sanieren lassen. Entsprechend modern und großzügig stellt sich die Einrichtung dar.

Hortsanierung ab September

Bis zum Sommer 2021 bleiben die „Spatzen“ in Klietz, dann ziehen sie in ihr eigenes neues „Nest“. Die Hortsanierung soll noch im September beginnen. Derzeit wird die Ausschreibung für die Firmen vorbereitet. Zuerst werden Dach und Fassade erneuert – beides soll bis zum Winter fertig sein. Parallel dazu beginnen drinnen Entkernungsarbeiten, informiert Bauamtsleiter Ulf Wabbel. Zum in den 50-er Jahren errichteten Altbau wird im verbindenden Flur eine Trennwand gezogen, damit der Krippenbereich weitestgehend unberührt vom Bau bleibt.

Derzeit macht der Schönhauser Kindergarten Sommerferien, am 10. August beginnt in Klietz die zweiwöchige Schließzeit.