Eine Premiere gab es bei der 13. Kleider- und Spielzeugbörse in Klietz: Erstmals fand diese in der frisch sanierten Turnhalle statt.

Klietz l Das neue Domizil stieß durchweg auf positive Resonanz. „Es ist schöner und übersichtlicher – und es gibt hier kein Gedränge“, meinte Vati Jens Primus aus Sandau, der es sich mit Söhnchen Ben gerade auf der Bank am „Männerparkplatz“ gemütlich gemacht hatte. Auch Bina Panhans aus Havelberg, die fast schon viele Jahre nach Klietz kommt, findet es besser – auch in Hannover werden Turnhallen dafür genutzt.

Wer die Halle betrat, sah auf einen Blick, wohin er musste. Auf den vier Tischreihen, welche fast die gesamte Breite der Halle beanspruchten, standen Tafeln mit den Größen: blau für Jungen, rosa für die Mädchen. Auch die Netze und Tore wurden zu Warenträgern, an ihnen hingen unter anderem Mützen und Taschen. In den neu geschaffenen Tribünengängen waren auf einer Seite der Kuchenbasar und auf der anderen Bücher und Spielzeug untergebracht. Gleich im Eingangsbereich standen Fahr- und Dreiräder sowie Kinderwagen, diese gingen mit als erste weg. Hier fand sich noch eine Neuerung: Diesmal gab es sogar drei Kassen, eine mehr als früher.

Über 100 Verkäufer vertreten

Über 100 Verkäufer – auch aus Stendal, Havelberg und Rathenow – waren diesmal dabei. Wobei nicht nur die Anzahl der Verkäufer aus dem Brandenburgischen steigt, sondern auch jene der Käufer von dort. Zunehmend schauen auch Großeltern vorbei.

Bilder Im neu geschaffenen Tribünenbereich wurden Bücher und Spielzeug angeboten. Foto: Ingo Freihorst



Am Freitag ab 13 Uhr wurde eingerichtet, wobei Vatis und der Bauhof beim Verlegen des Bodenbelags halfen. Auf einem Zettel standen weitere Termine: Als nächstes folgt am 18. April das Osterfeuer, am 25. Mai ist Dorffest in Scharlibbe. Und die Herbstbörse wird am 28. September stattfinden. Organisatorin Jacqueline Stempin konnte auf etwa 40 Helfer zählen, Ausrichter war der Förderverein „Waldstörche“. Der Erlös kommt dem Verein zugute, zudem wird davon Inventar für die Lehrküche gekauft, welche in der Schule eingerichtet werden soll.