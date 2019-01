Die Gardeleger SPD hat am Donnerstagabend ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert. 14 Frauen und Männer bewerben sich für ein Mandat im Gardeleger Stadtrat. Foto: Cornelia Ahlfeld

14 Kandidaten bewerben sich über die Liste der Gardeleger SPD um ein Stadtratsmandat, 9 Kandidaten wollen in den Kreistag.

Gardelegen l Munter, locker, ja geradezu familiär – eine gute Stimmung herrschte bei der Gardeleger SPD bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Awo-Gebäude an der Gartenstraße. Schwerpunkt war die Nominierung der Kandidaten für den Stadtrat, für den Kreistag (Wahlbereich III und Wahlbereich IV – Stadt und Dörfer) und für die Ortschaftsräte. Offenbar hatten die Genossen im Vorstand schon im Vorfeld ganze Arbeit geleistet, denn größere Diskussionen gab es bei der Nominierung und Listenplatzierung nicht. Ingolf Arndt wies zwar darauf hin, dass die Listenplatzierung aus seiner Sicht nicht unerheblich sei. „Der Platz ist egal. In Gardelegen wird nach Namen entschieden. Auf Kreisebene ist das schon wieder etwas anders“, reagierte darauf Peter Wiechmann, langjähriger SPD-Stadtrat und erneut Kandidat für die Wahlen am 26. Mai. „Die Leute wählen, wen sie kennen und zu dem sie Vertrauen haben“, betonte auch Konrad Fuchs, einst SPD-Bürgermeister in Gardelegen, aktuell noch Mitglied des Kreistages.

Kaum Interesse an Ortschaftsräten

Bedauerlich sei, dass es für die Ortschaftsräte keine Interessenten gebe, die auf der SPD-Liste kandidieren wollen, sagte Oliver Stegert, Vorsitzender des Gardeleger SPD-Ortsvereines. Das animierte offenbar Maik Lüer (parteilos) aus Dannefeld, sich während der Sitzung über die SPD-Liste für den Dannefelder Ortschaftsrat aufstellen zu lassen. Damit ist Lüer, derzeit auch Ortsbürgermeister in Dannefeld, der einzige Bewerber für ein Ortschaftsratsmandat.

Zuvor hatte Stegert Bilanz über die Stadtratsarbeit der vergangenen fünf Jahre mit Blick auf das SPD-Wahlprogramm von 2014 gezogen. Kurzfassung: „Wir haben fast alles geschafft, beziehungsweise die Punkte sind in Arbeit“, fasste Stegert zusammen. Ausnahme seien Themen, für die die Kommunalpolitik nicht allein zuständig sei, wie den dreispurigen Ausbau der B 71 und den Bau von Ortsumgehungen, die ebenfalls im Wahlprogramm der SPD standen.

Bilder Anja Baumann (links) und Mandy Zepig bildeten die Mandatsprüfungs- und Zählkommission. Alle Bewerber wurden vom Gardeleger Ortsverein bestätigt. Foto:...



Gardelegens Ortsvereinsvorsitzender Oliver Stegert (rechts) begrüßte mit Jakob Wernike aus Mieste ein neues Mitglied im SPD-Ortsverein. Foto: Cornelia Ahlfeld



Das neue Wahlprogramm soll Thema der nächsten SPD-Versammlung sein.

Ganz neu in der Runde der Gardeleger Genossen ist Jakob Wernike aus Mieste. Oliver Stegert begrüßte den 31-jährigen Sozialwissenschaftler mit einem Blumensträußchen und dem Beifall der Genossen.

Die SPD-Kandidaten

Stadtrat: 1. Oliver Stegert, 2. Petra Müller, 3. Florian Henke, 4. Birgit Grothe, 5. Peter Wiechmann, 6. Kathrin Kroll, 7. Jakob Wernike, 8. Ulrich Scheffler, 9. Dirk-Michael Nahr, 10. Lars Bünnig, 11. Ingolf Arndt, 12. Maik Lüer, 13. Matthias Kausche, 14. Thomas Lange.

Kreistag (Stadt, WB III): 1. Hans-Joachim Becker, 2. Ilka Marten, 3. Konrad Fuchs, 4. Peter Wiechmann, 5. Matthias Kausche.

Kreistag (Dörfer, WB IV): 1. Oliver Stegert, 2. Siegfried Jordan, 3. Jakob Wernike, 4. Lars Bünnig.