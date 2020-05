Die Stadt Staßfurt hat eine Sondergenehmigung für das Fällen eines kranken Baumes auf dem Spielplatz in Neundorf beantragt. Solange der B...

Neundorf l Und plötzlich war die Enttäuschung groß in den Kinderaugen. Die Dreijährige war zu Besuch bei ihrer Oma in Neundorf. Wie so oft schlug die Oma vor, dass die Enkelin und ihre Großmutter dem schönen Spielplatz in Neundorf einen Besuch abstatten. Als jedoch die Neundorferin Dorothea Stolze und ihre kleine Enkelin davor standen, hinderte ein Zaun und ein unmissverständlicher Hinweis die beiden daran, den Spielplatz zu betreten. „Spielplatz gesperrt“, steht da nun seit einiger Zeit. „Die Kleine hat geheult“, berichtet Oma Dorothea Stolze. „Es gibt doch sonst in Neundorf nichts.“

Tatsächlich ist der Spielplatz in Neundorf der einzige in Staßfurt, der nach der Corona-Krise nicht wieder geöffnet werden konnte. „Grund für die weitere Sperrung ist, dass sich sehr zentral auf dem Spielpatz ein sehr großer Schnurbaum befindet, welcher nicht mehr als sicher angesehen werden kann. Ein im Februar 2020 beauftragtes und im April zugestelltes ‚Dendrologisches Gutachten‘ ergab, dass auf Grund fortgeschrittener Fäule an der Basis des Baumes ein Stämmling wegbrechen könnte“, teilt die Stadt Staßfurt mit. „Die Seile, welche die Stämmlinge untereinander verbinden, würden dieser Belastung nicht Stand halten. In einem solchen Fall könnte es zu Sach- und Personenschaden kommen!“

Natürlich musste unverzüglich gehandelt werden. Solange der Baum nicht gefällt ist, wird der Spielplatz aus Sicherheitsgründen nicht wieder geöffnet, sagt Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. Auch der Gutachter hat eine Fällung des Baumes empfohlen. „Die Standfestigkeit des Baumes ist nicht mehr gegeben. Es braucht nicht mal einen Sturm, damit er umkippt“, so Epperlein. Weil gerade Brutsaison ist, stellte die Stadt Staßfurt am 23. April bei der unteren Naturschutzbehörde des Salzlandkreises einen Antrag auf eine Sondergenehmigung zur Fällung des Baumes aus krankheitsbedingten Gründen. Derzeit wartet die Stadt Staßfurt noch auf eine Rückmeldung.

Bilder Ein Zaun und ein Hinweisschild verhindern, dass Kinder den Spielplatz benutzen.



Sollte die Genehmigung vorliegen, wird der 18 Meter hohe und 100 Jahre alte Japanische Schnurbaum unmittelbar gefällt. Gibt es keine Sondergenehmigung vom Kreis, bleibt der Baum vorerst stehen und der Spielplatz gesperrt. „Dann würden wir das Ende der Brutsaison Ende September abwarten“, erklärt Epperlein. Spätestens im Oktober würde der Baum dann also gefällt werden.

Für Dorothea Stolze ist das keine gute Aussicht. „Ich kann doch kein halbes Jahr warten“, sagt sie. Aber natürlich wird an einer Lösung im Rathaus gearbeitet. Es gibt Pläne für den Fall, dass der Spielplatz bis zum Oktober geschlossen bleiben muss.

Bei der Stadt werden derzeit zwei Optionen durchdacht. „Die sind noch nicht spruchreif“, betont Susanne Epperlein. Es sind aber denkbare Optionen. Eine Möglichkeit ist es, auf dem Gelände der Hansestiftung einen Interimsspielplatz herzurichten. Weil der Spielplatz auf dem Königsplatz in Staßfurt erneuert wird, könnten die dort ausrangierten Spielgeräte nach Neundorf geschafft werden. „Allerdings wäre das Spielangebot geringer, und es wäre auch mit Kosten verbunden“, erklärt Epperlein. Einen Rutschenturm mit Spiraltreppe, eine Reckstange und eine Spielblume samt Sandkasten würden die Kinder dann vorfinden.

Eine andere charmante Option wäre es, den Spielplatz auf dem Schulgelände in der Hecklinger Straße in Neundorf für alle Kinder zu öffnen. Dort gibt es einen großen Sandkasten, eine Kletterkombination und eine große Spielfläche. Auch das wäre nicht vergleichbar mit dem Spielplatz im Hansepark, würde aber keine Kosten verursachen. Das Problem: „Wir müssen schauen, wie wir das organisatorisch lösen“, so Epperlein. Denn vormittags, wenn es Schulbetrieb in der Ludwig Uhland Grundschule gibt, die vorübergehend dort beheimatet ist, muss das Schulgelände verschlossen bleiben, damit die Grundschulkinder das Gelände nicht verlassen. „Die Schule hat zwar eine Klingel. Aber dann müsste die Sekretärin vielleicht jedes Mal, wenn ein Kind mit den Eltern oder Großeltern auf den Spielplatz möchte, das Tor öffnen“, sagt Epperlein. Was umständlich ist. Trotzdem: „Es ist eine denkbare Option, den Spielplatz auf dem Schulgelände zu nutzen. Es braucht auch die Zustimmung des Fachdienstes 40 – Schule, Jugend und Kultur. Dazu gibt es derzeit Abstimmungen“, erklärt Epperlein.

Aber auch hier gilt: Eine Lösung soll so schnell wie möglich her. Denn gerade in den Sommerferien und den warmen Monaten braucht Neundorf einen Spielplatz. Denn nicht nur die dreijährige Enkelin von Dorothea Stolze würde sich gerne austoben.