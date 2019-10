Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Magdeburg brach in der Bankfiliale ein Brand aus. Foto: Tom Wunderlich.

In Magdeburg wurde erneut ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Magdeburg l Unsanft sind die Bewohner der Schönebecker Straße in Magdeburg am Freitagmorgen aus dem Schlaf gerissen worden. Um 3.37 Uhr hatte es einen lauten Knall gegeben. Aufgeschreckte Anwohner sahen daraufhin zwei Männer aus der Filiale einer Volksbank rennen und in einen weißen VW springen. Das Fahrzeug mit getönten Scheiben sei dann schnell davon gefahren. Die bisher unbekannten Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt. Ob dabei Geld gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Fest steht bisher nur, dass der Automat nicht mit einem sonst üblichen Gasgemisch gesprengt worden ist.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, habe sich nach wenigen Minuten ein Brand in der Filiale entwickelt, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Aktuell sucht die Polizei nach den zwei Männern sowie dem Fahrer des Fluchtwagens. Dabei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Spezialisten des Landeskriminalamtes sollen nun Spuren in der zerstörten Filiale sichern, die sich in einem Wohnhaus befindet. Erst am 10. Oktober war im wenige Kilometer entfernten Stadtteil Sudenburg ebenfalls versucht worden, einen Geldautomaten zu sprengen.