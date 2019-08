Felix Gärtner (l) und Romano Dudas, Künstler aus Stuttgart, stehen in der Ausstellung "Nothing·s Lost in Numbers" in der Kernweine Galerie die am 10.08.2019 eröffnet wird. Die Aufnahmen stammen von im Internet erworbenen Speicherkarten aus der ganzen Welt. Foto: Edith Geuppert/dpa