Konzert Betterov begeistert Fans in der Magdeburger Factory

Der Thüringer Musiker Betterov ist mehr als ein Geheimtipp. Derzeit bringt er sein von der Kritik hochgelobtes Debütalbum „Olympia“ auf die Bühnen in Deutschland. In Magdeburg konnte man sich am Mittwoch in der Factory von seinem Können überzeugen.