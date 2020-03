Jedes Jahr im Frühjahr feiert die Buchbranche ein großes Lesefest in Leipzig. Diesmal gibt es aber ein neues Problem für die Veranstalter.

Leipzig (dpa) – Die Leipziger Buchmesse 2020 ist schon vor ihrem Beginn anders als ihre Vorgänger. Zum einen schwebt seit Tagen die Sorge über die Ausbreitung des Coronavirus über der Großveranstaltung - und mit ihr die Frage, ob die Messe überhaupt wie geplant vom 12. bis 15. März stattfinden kann. Die Veranstalter sagen bisher: Ja.

Zum anderen hat die Buchmesse erstmals seit Jahren kein Gastland. Statt einer Buchnation werden sich gleich zehn Länder Südosteuropas in einem Messeschwerpunkt präsentieren. So soll die Frühlingsschau der Buchbranche werden:

Buchmesse und Pandemie

Wegen des Coronavirus sind bundesweit verschiedene Messen abgesagt worden, unter anderem die ITB in Berlin und die Pro Wein in Düsseldorf. Die Leipziger Buchmesse soll dagegen wie geplant stattfinden. "Derzeit haben wir keine Auflagen von Behörden. Deswegen bestehen auch keine Einschränkungen für unseren Veranstaltungsbetrieb", erklärt Messe-Sprecherin Ruth Justen.

Die Veranstalter stünden aber in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. Auf dem Messegelände werde für eine verstärkte Reinigung von Geländern und Türgriffen gesorgt. Von rund 2500 Ausstellern habe bislang nur einer abgesagt.

Gäste statt Gastland

Nachdem sich in den Vorjahren Litauen, Rumänien und zuletzt Tschechien in Leipzig präsentiert hatten, gibt es diesmal kein Gastland. "Wir haben nicht das Konzept, dass es zwingend jedes Jahr ein Gastland geben muss", sagt dazu Messe-Direktor Oliver Zille. In den vergangenen 15 Jahren habe es auch immer wieder thematische Schwerpunkte gegeben.

Diesmal haben sich zehn Länder Südosteuropas – von Albanien über Slowenien bis Bulgarien – zusammengetan, um unter dem Motto "Common Ground" für ihre Autoren zu werben. 2021 wird es mit Portugal dann wieder ein klassisches Gastland geben.

Besserer Buchmarkt

Die Stimmung in der Buchbranche ist nach Einschätzung des Börsenvereins der Deutschen Buchhandels ganz gut. 2019 sei der Umsatz auf dem Buchmarkt um 1,4 Prozent gestiegen. Daraus schlussfolgert der Börsenverein: "Die Relevanz des Buches ist ungebrochen."

Gefragt waren vor allem Sachbücher. Der Umsatz in dem Segment habe um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Die bedeutendste Warengruppe – die Belletristik – habe dagegen ein leichtes Minus von 0,8 Prozent hinnehmen müssen.

Ganz Leipzig liest

3.700 Veranstaltungen an 500 Leseorten – das Festival "Leipzig liest" wartet mit einem immer dickeren Programm auf. Zu erleben sind bekannte Autoren und Newcomer aus dem In- und Ausland.

Unter anderem werden Avi Primor, Michael Stavaric, Mircea Cartarescu oder Bov Bjerg, Nora Gomringer und Jonas Lüscher in Leipzig erwartet. Auch Promis, die man eher aus einem anderen Fach kennt, werden da sein: Zum Beispiel wird Schauspielerin Katja Riemann ein Buch über Menschen, die sie selbst bewundert, vorstellen.

Auszeichnungen

Neben der Verleihung des hauseigenen Preises – Preis der Leipziger Buchmesse – werden auf der zweitgrößten Buchmesse Deutschlands noch etliche andere Auszeichnungen verliehen. Zum Auftakt wird etwa der ungarische Autor Laszlo Földenyi für sein Buch "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften" mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet.

Der Arco Verlag erhält den mit 26.000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Preis für die Verbindung deutscher und osteuropäischer Literatur. Über eine handgefertigte Siegerstatue darf sich der vor Beginn der Messe noch unbekannte Gewinner des Seraph, des deutschen Literaturpreises für Phantastik, freuen.

