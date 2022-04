Ermittelt Merkel jetzt in der Uckermark?

Nach dem Gusto des Autors David Safier ermittelt Altbundeskanzlerin Angela Merkel neuerdings in der Uckermark. Wer hier Unterhaltung sucht, mag fündig werden. Literarische Qualität findet man dagegen nicht, dafür aber jede Menge Kitsch.

Wer einmal in der unglaublich schönen Uckermark war, kennt solche Bilder: Die Frühlingssonne scheint über den Proweskesee nahe dem uckermärkischen Hohenwalde.

Von Uwe Kreißig - David Safier ist der neue deutsche Bestsellerautor. Das muss man so festhalten. Auch sein neuer Krimi um „Miss Merkel“ steht in den einschlägigen Listen wieder weit oben, so beim „Spiegel“ aktuell auf Platz 2.