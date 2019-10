Norwegen ist Ehrengast

Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Der Ehrengastauftritt steht unter dem Motto „Der Traum in uns“, das auf einem Gedicht des norwegischen Dichters Olav H. Hauge beruht.

Montag und Dienstag fährt Kronprinzessin Mette-Marit mit dem Literaturzug von Berlin über Köln zur Frankfurter Buchmesse. Begleitet wird sie von 19 Autoren, darunter Jostein Gaarder, Erik Fosnes Hansen, Johan Harstad, Maja Lunde, Inga Ravna Eira und Lotta Elstad.

Am Dienstag kommt der Literaturzug in Frankfurt an. An diesem Tag wird die Messe offiziell eröffnet. Ab Mittwoch kommen die Fachbesucher, ab Sonnabend können dann alle Interessierten mehr als 100 norwegische Autoren im Ehrengast-Pavillon, auf der Agora, in weiteren Hallen sowie in zahlreichen Veranstaltungsorten in der Stadt erleben. (gw)