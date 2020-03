Autorin Caroline Vongries aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt erzählt über kluge und mutige Persönlichkeiten.

Magdeburg l Die Liste war lang, sagt Caroline Vongries. 200 Namen hatte die Autorin und Journalistin aus Hohenerxleben (Salzlandkreis) auf ihren Zetteln für das Buchprojekt um starke, selbstermächtigte Frauen zusammengetragen. Zwölf von ihnen fanden es letztlich in das Büchlein, das der Leipziger Buchverlag für die Frau herausgegeben hat. Die Auswahl fiel schwer, sagt Vongries. „Man staunt, wie viele Frauen durch ihre Tatkraft, ihren Erfindungsreichtum und ihr Durchhaltevermögen zu Macht gelangten“, sagt sie. Und das zu Zeiten fernab unserer heutigen Genderdiskussion. Männer entschieden über Staat, Heere und Familie.

„Ich weiß, dass ich zwar den Leib eines schwachen kraftlosen Weibes, dafür aber Herz und Mark eines Königs, noch dazu eines Königs von England habe“ – Worte von Elisabeth I. von England (1533 bis 1603), die sie einst im Angesicht der drohenden spanischen Invasion an ihre Soldaten richtete. „Als Königin setzt sie schon deshalb Maßstäbe, weil sie als Frau auf dem Thron unverheiratet bleibt und allein regiert“, schreibt Vongries über die Herrscherin. Es ist eines der kleinen Porträts, die biografisch geprägt sind und historisch einordnend.

Die legendäre Kleopatra findet sich darin, die legendäre Königin aus Ägypten, um deren Schönheit und Anmut sich Mythen ranken. Vongries greift diese äußerliche Anziehungskraft auf, bezieht sich dann aber auf ihre außerordentliche Bildung. Kleopatra soll zehn Sprachen gesprochen haben. Etliches Material gibt es zur Schönheitskönigin, Vongries hat für die knappen Seiten viel recherchiert, auch mit arabischen Schülern über deren Wissen um die bekannte Ägypterin gesprochen.

Die erste und letzte Königin von Hawaii

Natürlich kommt man in solch einem Buch über bekannte Herrscherpersönlichkeiten an Katharina der Großen oder der englischen Königin Victoria nicht vorbei. Auch nicht an Jeanne d‘Arc, die als Jungfrau von Orleans zur Vorkämpferin für den französischen König wird.

Man entdeckt auch Namen, deren Geschichte man besonders gern liest, weil man einfach vorher noch nichts von ihnen gehört hat. Wer kennt schon die erste und letzte Königin Hawaiis, Lili‘uokalani (zumindest, wenn man nicht unbedingt Paul Abrahams Operette „Die Blume von Hawaii“ gleich vor Augen hat)?

Lili‘uokalani reiste als Thronfolgerin durchs Land, um die Menschen kennenzulernen, schreibt Vongries, sie gründete Schulen und förderte die schulische Ausbildung von Mädchen. Sie trat für die indigene Bevölkerung ein und wollte die Privilegien der weißen Oberschicht eindämmen. Letztlich wurde sie wegen Hochverrats verurteilt. Vongries: „Diese Königin ist ihren eigenen Werten, ihrer Würde und inneren Wahrheit auch auf aussichtslosem Posten treu geblieben.“

Auslöser für das Buch sei Königin Editha gewesen, sagt Vongries. Als Edithas Gebeine 2008/2009 in Magdeburg wiederentdeckt worden sind, hatte die Journalistin ihre Recherchen zur ersten Frau an Ottos Seite intensiviert. Damals gab es eine Volksstimme-Serie, ein Buch zu Editha. Jetzt aber fehlt die Königin im Reigen der starken Frauen. „Aber nicht die Ottonen“, sagt die Autorin, auf die sie damals schon gestoßen ist. Sie hat sich für das weniger Bekannte entschieden, nämlich die Urmütter der Ottonen: Fürstin Aeda, Oda und Königin Mathilde, die Mutter von Otto dem Großen. In Quedlinburg ist sie keine Vergessene. Schließlich gründete sie dort das Frauenstift und ließ Quedlinburg mächtig werden. Es wurde Memorialort. In der Stiftskirche ist Mathilde beigesetzt.

„Starke Frauen der Weltgeschichte“ gibt mit seinen nicht einmal 100 Seiten einen kleinen Blick auf besondere Persönlichkeiten, es ist ein Kompendium über Frauen, die ein starker Wille und jede Menge Zuversicht einen. Vongries spricht von Vorbildern, auf die wir gerne schauen sollten – nicht nur am Frauentag am kommenden Sonntag.

Das Buch wird von Caroline Vongries bei einer Lesung mit Musik am 13. März in Leipzig, Infozentrum Georg-Schumann-Straße 126, vorgestellt. An der Gitarre: Liedermacherin Josefin Rabehl aus Halle.