Das Buchprojekt von Marc-Uwe Kling, Kabarettist und Autor der "Känguru-Chroniken", wird von HBO als Serie verfilmt.

Los Angeles (dpa) l Die Zukunftssatire "QualityLand" des deutschen Autors und Kabarettisten Marc-Uwe Kling soll von dem US-Sender HBO verfilmt werden. "Jetzt darf ich's endlich erzählen", gab Kling am Dienstag auf Twitter bekannt und verlinkte einen Bericht des Branchenblatts "Hollywood Reporter". Mike Judge, der Schöpfer von Hit-Serien wie "Silicon Valley" und "King of the Hill" werde aus "QualityLand" eine Serie für HBO machen. "Crazy shit", kommentierte Kling.

Judge ist als Co-Autor und ausführender Produzent an Bord, berichtet der "Hollywood Reporter". Neben HBO sei auch die Produktionsfirma Lionsgate beteiligt. "QualityLand" spielt in der nahen Zukunft. Der 1982 geborene Kling ("Die Känguru-Chroniken") brachte die Satire in zwei Fassungen, einer helleren und einer dunkleren Version, heraus.