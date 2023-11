Magdeburg - Kennen Sie den? „Was ist sozialistischer Wettbewerb? – So was Ähnliches wie kapitalistischer Konkurrenzkampf, aber ohne Kapitalismus, ohne Konkurrenz und ohne Kampf.“

Richtig, das ist ein klassischer Ostwitz. Der Teil der Deutschen, der die politischen Witze der DDR, noch im Garten oder der Kneipe weitererzählt hat, wird kleiner. Journalist Peter Jacobs, einst bei der DDR-Illustrierter NBI beschäftigt, verspricht in seinem neuen Buch ein ganzen Sittenbild aus diesen Witzen zu formen. Das ist ein bisschen hochgestochen, aber einen Einblick in die sozialistischen Sitten und Gebräuche geben die hintergründigen Scherze in jedem Fall.

Jacobs tourt durch die verschiedensten Lebensbereiche, die dem DDR-Bürger unterschiedliche Beschwerlichkeiten bereiteten. Die Versorgungslage war ein misslicher Dauerbrenner. „Bürgerfrage an das Gesundheitsministerium. ,Welche Gemüsesorten empfehlen Sie für eine gesunde Lebensweise?’ ,Im vergangenen Jahr war es Porree, in diesem Jahr ist es Rotkohl. Für das nächste Jahr sind die Forschungen noch im Gange. Aber von Spargel raten wir dringend ab.“ Oder: „Wusstest du schon, dass die HO umbenannt werden soll? In SED. Selten Etwas da.“

Von Löwen bis zu Robinson

In den Anfangsjahren der DDR war bei der Weiterverbreitung politischer Witze noch Vorsicht geboten. Später resignierte der Staat, waren sie doch ein geeigneter Blitzableiter im Frust-Gewitter. Etwa im Arbeitsleben, für das Jacobs ebenfalls reichlich Beispiele zusammengetragen hat. „Beschwert sich ein Löwe im Zoo, dass er nur Äpfel und Bananen zu fressen bekommt. ,Tut mir leid“, sagt der Wärter, ,du belegst die Planstelle eines Affen.“ Ein beliebtes Witzthema war die unzureichende Disziplinverständnis in den Betrieben: „Das Arbeitsverhalten in der DDR nennt sich Robisonmethode: Alle warten auf Freitag.“

Unter den Ostwitzen waren gewiss viele mit Kalauer-Niveau vertreten. Etwa der: „Fragt einer nach Klopapier. ,Ham wir nich. Komm’ Se morgen noch mal.’ ,Solange kann ich aber nicht warten.’ “ Die Flachwitze hängen auch mit bescheideneren Kommunikationsmöglichkeiten zusammen – ohne Handy, ohne Internet und selten mit Telefon – zusammen.

Eine ganze Sparte der Ostwitze war den führenden Genossen und Staatsfunktionäre. Entsprechend würdigem Raum nehmen sie in Jacob’ Buch ein. Folgender Scherz nahm den geringen Bildungsstand u Walter Ulbrichts aufs Korn. Der ist beim Besuch des Goethehauses Weimar ermüdet von der Führung und entflieht den Sessel eines Nebenraumes: „Ein Mitarbeiter eilt herbei und sagt: ,Das dürfen sie nicht, dort hat Goethe gesessen.’ , Nu, wenn der Genosse zurückkommt, stehe ich sofort auf.’ “

Sein Nachfolger Erich Honecker wurde ebenfalls mit Spott bedacht: „Honecker hatte Krach beim Frühstück – Margot wollte ihm Reformbrot vorsetzen.“

Schärfer ist dieser Witz: „Ein bärtiger Engel mit entsicherter Maschinenpistole steht Posten am Himmelstor. Neuankömmlinge fragen, ob im Paradies der Krieg ausgebrochen sei. ,Nein sagt Petrus, das ist Marx, der wartet auf Erich Honecker.’ “ Böse!

Ober-Volksaufpasser Erich Mielke darf nicht fehlen. Über den Stasi-Chef heißt es: „Morgenappell im Gefängnis. Der Wärter verkündet: ,Heute kommt Erich Mielke’., Ahnte ich doch längst’, knirscht ein Häftling, , mit dem nimmt es keine gutes Ende.’ “

Importierte Volvo-Limousinen für den Transport der SED-Spitze erregten in den 70er Jahren im Trabi-Land DDR besonders die Gemüter. Die Funktionärssiedlung Wandlitz wurde in „Volvograd“ umgetauft, Witze über die Schweden-Autos kamen flugs in Umlauf: „Wusstet du, dass der Volvo nur in einer Farbe importiert wird? In schamrot.“

Vom großen Bruder Sowjetunion lernte die DDR auch bei den Hinter-vorgehaltener-Hand-Witzen. Die legendären Fragen an Radio Jerewan wurden abgekupfert und auf Mitteleuropa zugeschnitten: „Anfrage an Radio Jerewan: Kann man in der Schweiz den Kommunismus aufbauen – Im Prinzip ja, aber wozu?“ Noch einer: „Anfrage an Radio: Was haben die Deutschen geerbt von ihren großen Söhnen Marx und Engels? – Die im Osten das Kommunistische Manifest, die im Westen das Kapital.“

Selbst über Staatssicherheit wurde nicht nur wütend die Faust. geballt. Das Volk spottete im vertrauten Kreis gern über das VEB Horch und Guck genannte Ministerium: „Der Papagei ist entflogen. Unverzüglich ruft der Besitzer bei der Staatssicherheit an: ,Ich möchte nur mitteilen, dass ich die Ansichten meines Vogels nicht teile.’ “