Magdeburg - Dass Otto der Große und seine Taten einen Einfluss in Sachsen-Anhalt hatten, ist in der Region längst bekannt. Doch welche Spuren hinterließ der Kaiser nach seinem Tod 973 in der europäischen Kunst? Die Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in Erinnerung späterer Zeiten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg geht dieser Frage auf den Grund und ist vom 28. April bis zum 8. Oktober 2023 für Besucher geöffnet.

