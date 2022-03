Eine ganz fantastische Reise

Magdeburg - Schon 2020 sollte der kleine Häwelmann in der Adventszeit über die Puppenbühne toben, die Pandemie sorgte für eine Verschiebung von Frank A. Engels Inszenierung in dieses Jahr. Und auch jetzt fühlt es sich noch immer ungewohnt an mit Impfpasskontrolle, Hygienevorschriften im A-4-Format und Masken im Zuschauerraum. Das ist aber schnell vergessen, sobald die vier merkwürdig schwarzblau befrackten Figuren die Bühne betreten, die das Publikum für eine knappe Stunde in eine fantastische Welt mitnehmen.