Noch bis Dezember müssen sich Fans gedulden, bis 'Episode IX - The Rise of Skywalker' ins Kino kommt.

Chicago l Bei der Star Wars Celebration Chicago haben Lucasfilm Präsidentin Kathleen Kennedy und Regisseur J. J. Abrams den ersten Teaser-Trailer des letzten Akts der Star Wars-Saga vorgestellt.

Einige alte Bekannte - unter anderem auch die 2016 verstorbene Carrie Fisher - tauchen im Teaser auf. Für ihre Rolle der Leia Organa wurden alte, unveröffentlichte Szenen in den Film eingebunden. Man habe sich dagegen entschieden, sie als digitalen Charakter wiederzubeleben. Außerdem taucht Lando Calrissian (gespielt von Billy Dee Williams) erneut im Cockpit des Millenium Falcon auf.

'Star Wars Episode IX - The Rise of Skywalker' kommt in Deutschland 19. Dezember 2019 ins Kino.