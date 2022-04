Filme von Cronenberg und Serebrennikow in Cannes

Paris (dpa) - - In den Wettbewerb um die Goldene Palme des Festivals von Cannes sind die Filme der Regisseure David Cronenberg, Kirill Serebrennikow und Ethan Coen gekommen.

Die Starregisseure gehören zu den 18 Favoriten, die in die vorläufige Auswahl gewählt wurden. Wie der Generaldelegierte des weltberühmten Festivals, Thierry Frémaux, am Donnerstag ankündigte, sei die Liste jedoch noch nicht vollständig. Das Festival, das dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, findet vom 17. bis 28. Mai statt.

In Cannes werden dieses Jahr zahlreiche internationale Stars erwartet wie Tom Cruise, der in der Fortsetzung des Kultfilms „Top Gun: Maverick“ wieder die Hauptrolle verkörpern wird. Der Film des amerikanischen Regisseurs Joseph Kosinski führt über 30 Jahre später in Teil 2 die Action-Geschichte des Flieger-Asses Maverick fort. Der Film wird am 18. Mai außer Konkurrenz gezeigt.

Ebenfalls außer Konkurrenz werden die Filme „Elvis“ von Baz Luhrmann präsentiert mit Tom Hanks und Austin Butler sowie „Three Thousand Years of Longing“. Bei dem Film des australischen Regisseurs George Miller, der mit der „Mad Max“-Filmreihe bekannt wurde, soll es sich laut Frémaux um einen philosophischen Streifen über Fragen über den Ursprung der Welt handeln.