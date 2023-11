Todestag am 22. August Loriot: Die besten Zitate, Sprüche und Witze zum Geburtstag am 12. November

Zum Gedenken an Loriot: Seine Zitate sind mehr als nur Worte, sie sind ein Spiegel der Gesellschaft. Am Todestag des großen Humoristen Vicco von Bülow erinnern wir uns an seine scharfsinnigen und humorvollen Einsichten, die er uns in Form von Sketchen und Sprüchen hinterlassen hat.