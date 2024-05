In Berlin wird heute Abend der Deutsche Filmpreis verliehen. Die meisten Nominierungen hat das Drama „Sterben“. Die Filmakademie hat sich auch Gedanken zu möglichen politischen Zwischenfällen gemacht.

Insgesamt werden die Goldenen Lolas in 19 Kategorien vergeben.

Berlin - Welcher Film gewinnt die Goldene Lola? Wird das Drama „Sterben“ die Auszeichnung für den besten Spielfilm mit nach Hause nehmen oder doch der Multiversen-Thriller „Die Theorie von Allem“? Mit dem Deutschen Filmpreis wird heute Abend in Berlin eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche verliehen. Rund 1600 Gäste werden zu der Verleihung am Potsdamer Platz erwartet, darunter Schauspielerinnen wie Sandra Hüller und Jella Haase oder Schauspieler Florian David Fitz.

„Sterben“ von Matthias Glasner um eine zerrüttete Familie geht mit neun und damit den meisten Nominierungen ins Rennen - unter anderem um die Goldene Lola. Konkurrenz bekommt das Drama neben Timm Krögers „Die Theorie von Allem“ von vier anderen Produktionen. Dazu gehört der Historienfilm „Der Fuchs“ von Adrian Goiginger über einen Soldaten und einen Fuchs im Zweiten Weltkrieg und die Verfilmung „Ein ganzes Leben“ von Hans Steinbichler nach einem Roman von Robert Seethaler. Chancen auf die Goldene Lola haben auch der Polit-Thriller „Im toten Winkel“ von Ayşe Polat und „Elaha“ von Milena Aboyan über die Selbstbestimmung einer jungen Deutsch-Kurdin.

Durch den Abend führt ein Moderationsensemble, zu dem unter anderem Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer („Tatort“) und Schauspieler Jürgen Vogel („Caveman“) gehören. Das Erste überträgt die Verleihung um 19.30 Uhr live in der Mediathek und um 22.20 Uhr im linearen Fernsehen.

Lehren aus Berlinale-Abschlussgala?

Regisseur Florian Gallenberger und Schauspielerin Alexandra Maria Lara leiten zusammen die Deutsche Filmakademie, die den Filmpreis vergibt. Auf die Frage, ob man für die Verleihung auch Lehren aus der Debatte rund um die umstrittene Berlinale-Abschlussgala ziehen könne, sagte Gallenberger: „Mein großer Wunsch und meine große Hoffnung ist es, dass wir uns am 3. Mai ganz auf die Filmpreise und deren Verleihung konzentrieren können, und diesen anderen sehr wichtigen Themen den richtigen Raum geben, um sie zu diskutieren, aber das ist nicht am Abend des Filmpreises.“

Während der Abschlussgala der Berlinale im Februar war der Nahostkonflikt von Mitgliedern aus Jurys sowie Preisträgerinnen und Preisträgern einseitig thematisiert worden. In Statements war etwa die Rede von Apartheid im Kontext der Situation in den von Israel besetzten Gebieten und von Genozid (Völkermord) mit Blick auf das Vorgehen der Armee in Gaza.

„Es werden Leute Preise erhalten, sie werden danach ans Mikrofon gehen und werden Dankesreden halten“, sagte Gallenberger. „Was sie in diesen Dankesreden sagen, wird nicht überprüft, soll nicht überprüft werden, liegt in der freien Entscheidung der Preisträger. Wenn jemand dabei ist, der sich politisch äußern möchte, dann wird er oder sie das tun. Das Schwierige ist, dass diese Themen kontrovers sind, auch unter den Mitgliedern der Akademie. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht in eine Situation kommen, in der diese Konflikte, die unser Leben sowieso im Augenblick überschatten, auch diesen Abend überschatten.“

Auszeichnungen in insgesamt 19 Kategorien

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen auch in Deutschland die mehr als 2200 Mitglieder der Filmakademie über die Gewinnerinnen und Gewinner ab. Insgesamt werden Preise in 19 Kategorien vergeben, darunter Schauspielleistungen und Regie. „Die Theorie von Allem“ kommt auf sechs Nominierungen, „Der Fuchs“ auf fünf.

Die Preise und Nominierungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro an öffentlichen Geldern dotiert. Das Geld stammt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. 2023 hatte das Drama „Das Lehrerzimmer“ von Ilker Çatak über einen Konflikt an einer Schule die Goldene Lola gewonnen, später wurde der Film für einen Oscar nominiert. Fest steht schon, dass Schauspiel-Ikone Hanna Schygulla (80) mit dem Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie gewürdigt wird. Die Lola für den besucherstärksten Film geht an den Kinofilm „Die drei ??? - Erbe des Drachen“.