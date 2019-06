Kultur und Technik gehören in Magdeburg seit zehn Jahren zusammen. Das Kabarett „… nach Hengstmanns“ feiert in diesem Sommer ein J...

Magdeburg l Premierenstimmung herrscht in der eher nüchternen Umgebung. Backsteinwände, das hölzerne Schleppdach und Klappstühle haben Kultstatus erreicht. Man sitzt, sollte es einmal Regen geben, im Trockenen. Die Technik hat ihr Domizil in einem Wohnwagen bezogen. Dort laufen die Fäden für „Fest. Der Komödie erster Teil“ zusammen.

Kein geringerer als der Geheimrat Goethe war Ideengeber für die jüngste Inszenierung. Mit der knüpfen die Hengstmänner an das Konzept der vergangenen Jahre an. Kabarett oder Boulevardkomödie, die Frage scheint nebensächlich. Eine Mischung aus beidem könnte es sein. Das Publikum bekommt Satire und Spaß pur, dazu viel, viel Musik. Drei Stunden dauert die Reise durch Himmel und Hölle, ohne dass Langeweile aufkommt.

Bernd Kurt Goetz hat den Abend temporeich inszeniert. Die flotten Texte der Hengstmann-Dreierbande, bestehend aus Vater Frank sowie den Söhnen Sebastian und Tobias, sorgen für Lacher. Angelehnt an Goethes „Faust“ darf es auch an erotischen und deftigen Anspielungen nicht fehlen. Im Gegensatz zu dem Meisterwerk, bekommt das Stück durch jede Menge Musik, an der alle Akteure beteiligt sind, einen besonderen Unterhaltungswert. Das macht den Reiz aus, es wird ständig gesungen, den Instrumenten bleibt kaum eine Ruhepause.

Herrliche Parodie auf das teuflische Original

Manni Fest (Frank Hengstmann), der Hartz-IV-Empfänger mit dem Magdeburger Slang, sucht den Sinn seines irdischen Daseins, verzweifelt dabei an sich selbst. Was soll er machen, wenn sogar das Leben mit ihm nichts mehr anzufangen weiß. Die Hilfe naht, kommt direkt aus der Hölle. Für Tobias Hengstmann, der als Mephisto eine herrliche Parodie auf das teuflische Original bietet, der Moment zum Einschreiten. Als Pudel, erkennbar an der Pudelmütze, begleitet er Manni, will ihn für einen Pakt gewinnen. Im turbulenten Spiel kommen sie alle vor, die den Literaturklassiker prägen.

Im weißen Gewand gibt sich Sebastian Hengstmann göttlich jovial. Im Streit um Mannis Seele will auch er sein Schäflein ins Trockene bringen, Mephisto weiß die Lösung. Mit einem schnell auf den Boden gemalten Kreidekreis – hoppla, das kennen wir doch – kann das Tauziehen um den Erdling beginnen. Was danach geschieht, gleicht einem Feuerwerk aus Slapstick und Parodien. Mephisto buhlt um jede weibliche Erscheinung. Für Heiko Herfurth, das bärtige Schwergewicht, wird Marthe Schwertlein zur Paraderolle. Mit Kleid und behaarten Beinen agiert er auf seine Weise erotisch. Am Bühnenrand sitzend müht er sich in einem Solo, die zum Stück passende Version des Osterspaziergangs zu schreiben. Immer wenn es brenzlig wird, juristischer Beistand nötig scheint, tritt Christian Karius als Anwalt Remmelsocke in Erscheinung, stets überfordert und mit seiner lispelnden Stimme macht er die Verwirrungen eher heftiger als sie aufzulösen.

In der Tiefgarage einen Teufelskerl geküsst

Im weißen Kleid, wie auch sonst, erlebt Franziska Hengstmann die Höhen und Tiefen der Handlung, protestiert hinter der hölzernen, tragbaren Zellentür gegen ihre Verhaftung. Deren Ursache: sie hat in der Tiefgarage einen Mann geküsst, denn der Pudel sei schließlich ein Teufelskerl.

An Überraschungen mangelt es im Stück kaum. Der Besentanz der Hexen steht beispielhaft. Wann sah man die Damen auch schon einmal in Kittelschürzen agieren? Und auf wohldosierte kabarettistische Anspielungen zur großen und kommunalen Politik muss zudem niemand verzichten. Bahnhofstunnel, Cochstedts Flughafen und andere Dauerthemen wie das Baustellenchaos in der Landeshauptstadt bieten ausreichend Gesprächsstoff.

Hingehen und den Abend genießen! Bis zum 13. Juli bleibt dafür Gelegenheit.